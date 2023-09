Unity annuncia novi carichi per installazioni di ghjocu chì utilizanu Unity Engine

Unity, una piattaforma di sviluppu di ghjocu di punta, hà recentemente annunziatu chì implementerà una nova carica per ogni ghjocu installatu cù u Unity Engine. Questa carica, cunnisciuta cum'è a Tassa di Runtime di Unità, serà applicabile à i ghjochi chì anu passatu un certu sogliu di rivenutu è u numeru di installazioni per a vita in l'annu passatu.

I soglie è i tariffi specifichi varianu secondu u tipu di abbonamentu Unity chì u sviluppatore hà. Per l'utilizatori di Unity Personal è Unity Plus, u limitu di rivenutu hè stabilitu à $ 200,000 annu, cù un conte di installazioni per a vita di 200,000. Per d 'altra banda, i cunti Unity Pro è Unity Enterprise anu un sogliu più altu di $ 1 milione in entrate annu è 1 milione di installazioni per a vita.

I tariffi per sopra à questi limiti sò ancu diffirenti per ogni tipu di abbonamentu. I sviluppatori di Unity Personal seranu addebitati $ 0.20 per ogni installazione sopra u limitu, mentre chì i cunti Unity Enterprise paganu solu $ 0.01 per ogni installazione sopra 2 milioni. I sviluppatori in i mercati emergenti ricevenu tariffi ridotti, cù i cunti Unity Personal chì paganu $ 0.02 per installazione è i cunti Enterprise paganu $ 0.005 per installazione.

In particulare, sti tariffi s'applicàranu ancu à i ghjoculi esistenti custruiti nantu à Unity s'ellu scontranu i rivenuti è installanu i soglia di conte. Hè impurtante di mintuvà chì a Tariffa Unity Runtime ùn hè micca applicata à l'applicazioni non-gaming.

Unity justificà l'implementazione di sta tarifa mettendu in risaltu chì ogni volta chì un ghjocu hè scaricatu, l'Unità Runtime hè stallatu ancu. A cumpagnia crede chì una tarifa basata nantu à l'installazione preserva i guadagni finanziari da l'ingaghjamentu di i ghjucatori per i creatori, à u cuntrariu di un mudellu di spartera di i rivenuti.

In più di questi cambiamenti, Unity hà annunziatu a ritirata di u so livellu di abbonamentu Unity Plus. L'abbonati Plus esistenti seranu furniti cù l'uppurtunità di aghjurnà à Unity Pro per un annu à u prezzu Plus.

U Unity Engine, cunnisciutu per e so capacità versatili è putenti di sviluppu di ghjoculi, vanta miliardi di scaricamenti mensili. Questa nova struttura di tariffu hà u scopu di sustene a crescita è u sviluppu cuntinuu di i creatori di ghjocu mentre mantene l'integrità di l'ecosistema Unity.

