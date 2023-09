U Touchscreen iMac G3: Una Stranezza Remarquable

In un video recente di Michael MJD, una scuperta fascinante hè fatta - un touchscreen iMac G3 da 1999 chì ùn solu risponde à u toccu, ma ancu a pressione di u toccu. Ciò chì rende sta scuperta ancu più intrigante hè u sticker à u latu di l'iMac, chì indica chì hè un "Prototipu di Ingegneria" da Elo, un "Reseller à Valore Aggiuntu" ufficiale per i prudutti Apple.

L'iMac G3, liberatu 25 anni fà, era un dispositivu rivoluzionariu in parechje manere. U so plastica trasparente, a forma simplificata è e scelte di design audaci l'hanu fattu un icona di stile è solidificatu a pusizione di Apple in u mondu tecnologicu. Hè ancu iniziatu a tendenza di u disignu trasparente. Elo, una sucietà chì hè specializata in touchscreens, hà trasfurmatu alcuni iMacs in kiosks touchscreen cù l'appruvazioni di Apple cum'è un Reseller à Valore Aggiuntu.

A tecnulugia touchscreen d'Elo implicava l'inserimentu di dui trasduttori nantu à u display CRT standard, chì permettenu l'input toccu. Per disturbà l'onde acustiche, a tecnulugia puderia determinà e coordenate X / Y è ancu a prufundità di pressione di u toccu. Una scheda di cuntrollu installata nantu à a parte posteriore di a visualizazione hà trattatu sta informazione è cunnessu à l'urdinatore per via di un cable internu.

Ancu Michael MJD hè impressiunatu cù a tecnulugia, trova l'interfaccia MacOS 8.6 di stock menu di l'ideale per l'usu di u toccu. I picculi cuntrolli di u desktop è i miri di u mouse facenu difficiule di navigà cun precisione. Se l'iMac touchscreen era statu liberatu in u cummerciu, prubabilmente averebbe presentatu un software persunalizatu cù buttoni più grande di touch-friendly.

U cuncettu di cunversione touchscreen di terzu partitu attraversu Resellers di Valore Aggiuntu hè una cosa di u passatu. L'attuale prugramma VAR d'Apple si concentra più nantu à i servizii di software è u supportu IT di l'impresa. U touchscreen iMac G3 hè una strana stranezza, un esempiu di ciò chì puderia esse.

Source:

- U video YouTube di Michael MJD