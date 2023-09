Novu Partenariatu trà l'Università di Limerick è Dell Technologies per Avanzate a Ricerca di Cancer

Una nova cullaburazione trà l'Università di Limerick è Dell Technologies hè destinata à rivoluzionarà a ricerca è a diagnostica di u cancro utilizendu solu suluzione tecnologica. A cullaburazione hà per scopu di rinfurzà e capacità di u Centru di Ricerca di Cancer Digitale di l'Università di Limerick, in particulare in u campu di l'oncologia.

L'aspettu chjave di sta cullaburazione hè u sviluppu di una piattaforma di intelligenza artificiale (AI) da Dell, cuncepita apposta per u Centru di Ricerca di Cancer Digitale. Questa piattaforma permetterà à i clinichi di furnisce una cura più efficace à i pazienti cun linfoma di cellule B, migliurendu i tempi di diagnosi è rinfurzendu l'opzioni di trattamentu. Inoltre, facilità a ricerca predittiva è diagnostica, chì permette à i circadori di creà una rapprisintazioni virtuale, o "gemma digitale", di i pazienti. Questu furnisce insights preziosi nantu à e strategie di trattamentu è aiuterà à u sviluppu di terapii persunalizati.

I ricercatori di u Centru di Ricerca di Cancer Digitale sò attualmente cuncentrati in l'investigazione di u rolu di u collagene in a progressione di u tumore è a diffusione in u corpu. Identifichendu modi per bluccà u collagene, speranu di truvà novi approcci per trattà i tumori prima di metastasi.

U prufessore Paul Murray, Direttore di l'Unità di Patologia Digitale di u Centru di Ricerca di Cancro Digitale, hà manifestatu entusiasmu per u novu partenariatu, mettendu in risaltu u putenziale di avanzà a cunniscenza di u sviluppu di u cancer è di migliurà a cura di i pazienti. Catherine Doyle, Direttore Generale di Dell Technologies Ireland, hà enfatizatu l'impurtanza di a piattaforma guidata da l'IA in a consegna di trattamenti di precisione è a ricerca clinica à novi alture.

Sta cullaburazione rapprisenta un passu significativu in avanti in a lotta contru u cancer, cù u putenziale di fà un impattu prufondu in innumerevule vita. Mostra u putere di a cullaburazione trà l'accademia è l'imprese tecnologiche per guidà l'innuvazione in l'assistenza sanitaria.

Fonti: Università di Limerick, Dell Technologies