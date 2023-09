XDefiant di Ubisoft puderia esse liberatu in settembre o ottobre

L'attesu ghjocu di sparatu in prima persona di Ubisoft, XDefiant, pò esse lanciatu da a mità di settembre à a mità d'ottobre. U ghjocu hà recentemente affruntatu un scontru quandu hè statu denegatu a certificazione da PlayStation è Xbox.

Sicondu u pruduttore Mark Rubin, u prucessu di certificazione per XDefiant principia in lugliu. Tuttavia, à a mità d'aostu, Ubisoft hà ricivutu a nutizia deludente chì u ghjocu ùn hà micca passatu a certificazione. Questu significava chì u ghjocu ùn puderia micca esse liberatu à a fine di l'aostu cum'è previstu inizialmente.

Avà, Ubisoft travaglia diligentemente per affruntà i cunformità è i bug di funziunalità in u ghjocu. A cumpagnia pensa à rinvià XDefiant per a certificazione in menu di duie settimane. Se u ghjocu passa, pò esse liberatu ufficialmente da a mità à a fini di settembre.

Rubin hà dettu chì u ghjocu hè previstu di riceve un Passu cundiziunale, chì avaristi bisognu di Ubisoft per implementà un Patch Day One. In cunseguenza, a liberazione di XDefiant hè avà anticipata da principiu à mità d'ottobre.

Rubin spiegò chì u sviluppu di XDefiant hà deviatu da e regule standard per e versioni di ghjocu. U ghjocu hè statu presentatu durante parechje fasi beta, chì permette à milioni di ghjucatori di sperimentà prima di u so lanciu ufficiale. Ubisoft resta impegnatu à liberà u ghjocu appena hè prontu è continuerà à furnisce l'aghjurnamenti nantu à u so prugressu.

XDefiant, sviluppatu da Ubisoft San Francisco, hà attiratu l'attenzione per u so ghjocu eccitante. Ancu s'ellu hè sempre bisognu di fine-tuning, a meccanica core hè stata bè ricevuta durante a prova beta.

Fonti: Ubisoft, IGN