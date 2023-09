Ubisoft ritarda a liberazione di XDefiant à causa di i testi di certificazione

Ubisoft hà annunziatu un ritardu in a liberazione di u so prossimu ghjocu FPS free-to-play, XDefiant. U ghjocu era inizialmente previstu per un lanciu d'estate, ma avà serà probabilmente liberatu in uttrovi. U ritardu hè dovutu à i testi di certificazione di cunsola chì fallenu da u ghjocu realizati da Microsoft è Sony.

Mark Rubin, u pruduttore esecutivu di XDefiant, spiegò chì i bug di conformità scuperti durante u prucessu di certificazione anu da esse trattatu prima chì u ghjocu pò esse liberatu. I bug di conformità si riferiscenu à prublemi ligati à i sistemi è l'esperienza generale chì i titulari di a piattaforma aspettanu da i ghjochi nantu à e so piattaforme. Questi includenu funzioni cum'è u seguimentu di trofei è l'aghjurnamenti di a lista d'amici.

Ubisoft San Francisco hà pensatu à presentà una versione aghjurnata di XDefiant per a certificazione in e settimane à vene. Se u ghjocu riceve un passaghju cundizionale, serà bisognu di un patch di u ghjornu 1 cù correzioni finali per assicurà a conformità. Questu spingerà a data di liberazione à principiu o mità d'ottobre.

Inizialmente annunziatu cum'è Tom Clancy's XDefiant, u ghjocu presentava fazioni di franchises Tom Clancy cum'è Splinter Cell, Ghost Recon è The Division. Tuttavia, Ubisoft hà abbandunatu a marca Tom Clancy in marzu 2022 è hà introduttu fazioni supplementari da u so catalogu più largu, cumpresu Far Cry.

XDefiant serà dispunibule nantu à PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S è Xbox One.

Stu ritardu hè un scontru per i fan chì anticipanu ansiosamente a liberazione di XDefiant. Tuttavia, hè impurtante per Ubisoft per assicurà chì u ghjocu risponde à i requisiti è l'aspettattivi di i titulari di a piattaforma. Affrontendu i bug di conformità scuperti durante a certificazione, a cumpagnia dà priorità à una sperienza di ghjocu liscia per i ghjucatori in tutte e piattaforme.

Fonte: Videogames Chronicle