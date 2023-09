I Futures Stock di i Stati Uniti lottanu mentre i cummercianti aspettanu l'avvenimentu Apple è i dati ecunomichi

I futuri di i stock di i Stati Uniti anu affruntatu sfide postu chì i cummercianti restanu prudenti davanti à l'avvenimentu di marketing d'Apple è i dati chjave di l'inflazione è di vendita di vendita. I futuri S&P 500 scendenu 0.2%, i futuri Dow Jones Industrial Average cadunu 0.2%, è i futuri Nasdaq 100 diminuite 0.3%. Lunedì, u Dow Jones Industrial Average hà aumentatu 0.25%, u S&P 500 hà aumentatu 0.67%, è u Nasdaq Composite hà guadagnatu 1.14%.

I cummircianti ùn esitanu à fà scumesse alcista significative per via di i catalizzatori di u mercatu imminenti. L'azzioni di Apple sò ligeramente più alti in quantu l'investitori aspettanu l'avvenimentu di marketing di a cumpagnia, induve i novi iPhone sò previsti per esse revelati. L'avvenimentu hà u putenziale di impactà significativamente u mercatu. In più di l'avvenimentu di Apple, l'appetite per i grandi stock di tecnulugia serà ancu pruvatu cù a lista di $ 50 miliardi di ARM in New York. L'IPO hè digià statu oversubscribed da 10 volte, suggerendu una dumanda promettente chì puderia purtà à una rivisione à l'alza di u prezzu IPO.

Un altru fattore chì affetta u sentimentu di u mercatu hè u benchmark US 10-year borrowing costs, chì sò vicinu à i so livelli più altu da u 2008. I cummircianti sò attenti à l'aghjurnamenti ecunomichi, cumpresu u rapportu di l'indici di i prezzi di u cunsumu di i Stati Uniti per i prezzi di i pruduttori d'aostu è d'aostu è i numeri di vendita di vendita. Queste dati influenzeranu u prucessu di decisione di a Riserva Federale in e so prossime deliberazioni di pulitica. Malgradu i sfidi, a Riserva Federale hè sempre dedicata à stabilizzà l'ecunumia, ancu s'ellu ghjunghje u scopu d'inflazione desideratu di 2% pò piglià tempu.

In generale, sta settimana palesarà a direzzione di i mercati azionari di i Stati Uniti, secondu u risultatu di l'avvenimenti futuri è e dati ecunomichi.

Fonti: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management