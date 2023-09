Pianificazione composta: fusione di duie imprese di gestione di ricchezza nativa digitale

Dui imprese di gestione di ricchezza nativa digitale, Compound è Alternativ Wealth, anu unitu e forze per creà Compound Planning, un uffiziu di famiglia digitale per l'imprenditori, i prufessiunali è i pensionati. Cù più di $ 1.2 miliardi in assi in gestione è una squadra di più di 50 individui in i Stati Uniti, a nova entità hà per scopu di furnisce una suite cumpleta di servizii di cunsigliu finanziariu è fiscale.

Sia Compound è Alternativ Wealth anu assicuratu u sustegnu di e imprese di capitale di venture, cù Compound chì raccoglie un totale di $ 37 milioni in finanziamentu, cumprese una serie B di $ 25 milioni in Novembre. Alternativ hà chjusu una volta di finanziamentu di $ 10 milioni in ghjugnu. Unendu a so cumpetenza è e risorse, Compound Planning puderà offre cunsiglii finanziarii dedicati, servizii fiscali, investimenti alternativi, operazioni di concierge è una interfaccia di dashboard digitale.

A visione per Compound Planning hè di diventà a "Apple di a gestione di ricchezza", chì furnisce una soluzione simplificata è còmuda per i prufessiunali di a tecnulugia per gestisce a so ricchezza persunale. Jordan Gonen, fundatore è ex CEO di Compound, dichjara chì u scopu hè di allevà e preoccupazioni finanziarie per chì l'individui ponu fucalizza nantu à ciò chì importa più in a so vita.

Christian Haigh, precedentemente CEO di Alternativ, assumerà u rolu di CEO per a cumpagnia cumminata. Haigh enfatiza chì a fusione li permetterà di sustene megliu i so cunsiglieri finanziarii è, più impurtante, furnisce una sperienza di pianificazione finanziaria, fiscale è d'investimentu centrata in u cliente. Gonen farà a transizione in un rolu strategicu, furnisce supportu durante u prucessu di integrazione di e duie imprese è guidà iniziative strategiche future.

In generale, a fusione di Compound and Alternativ Wealth in Compound Planning rapprisenta un passu significativu in avanti in a digitalizazione di a gestione di ricchezza. Cù un focusu nantu à furnisce servizii cumpleti adattati à i bisogni di l'imprenditori, i prufessiunali è i pensionati, a nova entità hà per scopu di rivoluzionari l'industria è di rinfurzà l'esperienza di u cliente.

