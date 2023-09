Riassuntu: U streamer Twitch è u ricercatore psicologicu Perrikaryal hà purtatu u ghjocu à u prossimu livellu utilizendu a tecnulugia di cuntrollu di mente per ghjucà video games senza un controller tradiziunale. Perrikaryal utilizza un dispositivu elettroencefalogramma (EEG), chì registra l'attività elettrica di u cervellu, per cuntrullà diverse azzioni in u ghjocu. Facendu a testa per muvimenti è aduprendu i so ochji attraversu un ochju tracker per puntà, hè capace di navigà in u mondu di u ghjocu è scunfighja l'avversari. L'ultimu scopu di Perrikaryal hè di creà un controller hands-free accessibile à tutti è furnisce una sperienza di ghjocu cumparabile. Ella cuntinueghja à sperimentà diverse inputs, cumprese i biosignali cum'è a pressione di sangue è a freccia cardiaca, per rinfurzà l'esperienza di ghjocu immersiva.

U viaghju di Perrikaryal hà cuminciatu cù l'usu di a tecnulugia di cuntrollu di a mente per batte u ghjocu Elden Ring, chì mostra u putenziale di stu metudu innovativu. Malgradu i scettichi, Perrikaryal vede l'eccitazione è u putenziale per più migliure. Attualmente, hà quattru tasti di tasti di travagliu, ma hà u scopu di sviluppà un controller cumpletu cù tutti i buttoni è attivatori accessibili. Ella ricunnosce e sfide chì ci aspettanu, in particulare cù a navigazione di menu cumplessi in ghjochi cum'è Minecraft, ma ferma determinata à superà.

In cullaburazione cù laboratori è gruppi di ricerca, Perrikaryal pensa à integrà diversi biosignali è tecnulugia EEG in a realtà virtuale è creà una sperienza di ghjocu più immersiva. A so dedizione à spinghje i limiti di u ghjocu di cuntrollu di mente l'hà purtatu à sperimentà diverse visualizazioni è adatta continuamente e so tecniche.

U prugressu di Perrikaryal ùn solu dimustra u putenziale di a tecnulugia di cuntrollu di mente in u ghjocu, ma ancu mette in risaltu l'impurtanza di prova è errore in u sviluppu di novi metudi. Ella abbraccia e sfide è i scontri cum'è cumpunenti essenziali di a crescita è a migliione in u campu di u ghjocu di cuntrollu di mente. I sforzi di Perrikaryal aprenu a strada per un futuru induve u ghjocu diventa più accessibile è inclusivu per tutti.