U presentatore di TV gallese Phil Steele si trova di pocu tempu in una situazione divertente quandu hà compru un bigliettu di trenu di prima classe per un viaghju da Cardiff, solu per scopre chì u trenu ch'ellu hà imbarcatu ùn avia micca una sezione di prima classe. Steele, un anzianu ghjucadore di rugby prufessiunale è cunnisciuta presentatore di radio è cummentatore di sport, era in strada per accoglie una cena vicinu à Llandudno quandu hà decisu di splurge nantu à un postu di prima classe cù l'app Trainline.

À l'imbarcu in u trenu, Steele hà capitu rapidamente chì ùn ci era micca prima classa nantu à u serviziu chì avia sceltu. Umoristicamente paragunò a so sperienza à cumprà una TV più grande solu per sapè chì era assai più chjucu in persona. Steele avia speratu di avè un spaziu tranquillu è cunfortu per travaglià durante u so viaghju, per quessa ch'ellu hà optatu per un postu di prima classe.

A vasta storia di Steele cum'è maestru è u so talentu per l'umuri l'anu fattu un oratore populari dopu a cena in Galles. A so sperienza d'insignamentu à i studienti cù difficultà d'apprendimentu in Rhymney Valley li hà furnitu una ricchezza di materiale per divertisce l'audienza. Malgradu u mischju, Steele pareva piglià a situazione in stride è sparte a so storia nantu à e social media.

In risposta à u so postu, una persona hà suggeritu l'usu di l'app Transport for Wales per e riservazioni future, postu chì furnisce infurmazioni più precise nantu à i servizii dispunibili. U Trainline, però, hà assicuratu à Steele chì puderia riceve un rimborsu per a parte di prima classe di u so bigliettu. Sicondu u situ di u Trasportu per u Galles, e strutture di prima classe sò dispunibuli solu nantu à u so primu serviziu chì opera trà Holyhead è Cardiff.

À a fine, mentri u viaghju di Phil Steele pò esse micca statu cusì lussuosu cum'è avia anticipatu, certamente hà furnitu un mumentu di gioia è un ricordu per verificà a dispunibilità di i servizii prima di cumprà un bigliettu.

