U Gruppu TUI hà l'obiettivu di trasfurmà più di u 50% di e prenotazioni à l'app TUI

U Gruppu TUI, u più grande operatore turisticu di pacchetti di vacanze d'Europa, hà stabilitu un scopu di trasfurmà più di u 50% di e so riservazioni à a so App TUI. Attualmente, e prenotazioni di app rapprisentanu menu di u 10% di e so vendite in i mercati chjave cum'è u Regnu Unitu è ​​​​a Germania. U CEO di TUI Group, Sebastian Ebel, vole trasfurmà l'app in un magazinu di viaghju unicu, riducendu i costi assuciati à i canali di marketing di performance è migliurà e prenotazioni ripetute attraversu i clienti fideli.

L'app TUI, cunnisciuta ancu com'è TUI Digital Assistant, inizialmente lanciata in 2014 cum'è strumentu di cumunicazione per i clienti. Avà permette à i viaghjatori di circà, pianificà è riservà tutti l'aspettu di e so vacanze, cumpresi i voli, l'alloghju, l'esperienze è i pacchetti di vacanze. TUI offre ancu alloghju autonomu è prenotazione di tour è attività nantu à e so piattaforme.

Malgradu l'enfasi nantu à l'app TUI, a cumpagnia continuarà à offre app separati cum'è TUI Blue per interazzione è servizii specifichi di l'hotel. L'80% di l'ospiti di vacanze di u pacchettu TUI scaricanu è utilizanu l'app TUI principale.

In u mercatu nordicu, TUI hà vistu una crescita significativa in e prenotazioni di l'alloghju standalone, cù u 80% di e riservazioni fatte da i clienti chì ùn anu micca viaghjatu cù TUI. Stu mercatu hà ancu dimustratu un forte interessu per i spazii interattivi è cumunali in l'alberghi di TUI, è ancu per l'esperienze basate nantu à l'attività è l'attività sportiva.

TUI si espande oltre e so offerte tradiziunali di sole è di spiaggia è si avventura in destinazioni di a cità. L'esperienze di destinazione di a cità, cum'è l'escursioni in terra, anu vistu una dumanda aumentata, è e cullezzione TUI in destinazioni di a cità anu vistu un aumentu di 90% in e prenotazioni. TUI Musement, a divisione di tour è attività di u gruppu, investe in sperienze di marca è partenarii per rinfurzà e so offerte.

In generale, TUI Group hè focu annantu à a trasfurmazioni digitale è in cumpetizione cù altri agenti di viaghju in linea. Cù u so ambiziosu scopu di trasfurmà più di u 50% di e prenotazioni à a so App TUI, a cumpagnia hà per scopu di simplificà u prucessu di riservazione, di riduce i costi è di aumentà a fidelizazione di i clienti.

Fonti: Skift