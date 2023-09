Total War Pharaoh Data di Lanciamentu è Dettagli Rivelati

By

Sega hà annunziatu recentemente a data di lanciamentu di u so ghjocu assai attesu, Total War Pharaoh. U ghjocu serà dispunibule cum'è scaricamentu digitale l'11 d'ottobre, cù una edizione fisica limitata chì sarà liberata in Europa u 23 d'ottobre.

Total War Pharaoh, sviluppatu da u Studio Total War: Troy di Creative Assembly, porta i ghjucatori à i ghjorni di a morte di l'Età di Bronzu. U ghjocu fucalizza nantu à e feroci battaglie trà Egiziani, Hittiti è l'enigmatici Popoli Mari.

Descrittu cum'è un aghjuntu più cunsideratu è sottovalutatu à a serie Total War, Total War Pharaoh furnisce un colpu drittu di a storia antica egiziana. Mentre chì alcune libertà creative sò pigliate induve i dati storichi mancanu, u ghjocu prumetti di suddisfà a sete di i ghjucatori di precisione storica.

I ghjucatori chì pre-ordine u ghjocu avaranu u benefiziu aghjuntu di un weekend di accessu anticipatu da u venneri 29 settembre à u luni 2 ottobre. Inoltre, i pre-ordini venenu cù pacchetti cosmetichi extra è altri bonus.

Per quelli chì piacenu extra tangibili, l'edizione fisica di Total War Pharaoh includerà una mappa fisica, aghjunghjendu un sensu di immersione à l'esperienza di ghjocu.

In generale, Total War Pharaoh hè diventatu un aghjuntu eccitante à a franchise Total War. Cù u so focu annantu à u mondu anticu è u so ghjocu storicu interessante, u ghjocu hè sicuru di captivarà i dilettanti di strategia è i dilettanti di storia.

