Total War: Faraone offre una nova meccanica eccitante in una formula familiare

Total War, una famosa serie di ghjoculi, hà publicatu a so ultima puntata, Total War: Pharaoh. Malgradu avè avutu una certa fatigue di Total War per via di e numerose iterazioni di u ghjocu in l'ultimi 20 anni, Total War: Pharaoh hà sappiutu rinvià l'eccitazione. Sviluppatu da u studio Sophia di Creative Assembly, u ghjocu offre una sperienza classica di spade è sandali cù una torsione nova è interessante.

Una di e caratteristiche standout di Total War: Faraone hè a meccanica estensiva di a campagna. U ghjocu introduce un novu livellu di cumplessità cù l'intruduzioni di avanzati. Questi avanzati agiscenu cum'è slot di custruzzione supplementari, offrendu à i ghjucatori opzioni più strategiche quandu si sviluppanu e so regioni. Questa strata aghjunta di granularità riflette u mondu preindustriale induve i paesi circundavanu e cità, è e cità eranu centrate intornu à e cità. L'inclusione di avanzati permette ancu a specializazione di e regioni, rinfurzendu a persunalizazione di u ghjocu.

In più di u Nilu, Total War: Faraone espansione a so zona di ghjocu per include a regione storica di Napata, u Levante è a parte Sud-Centrale di l'Anatolia. Tuttavia, i zoni cum'è e coste Nordu è Occidentale di a Turchia muderna restanu inaccessibili, ma ghjucanu un rolu cruciale in u ghjocu cum'è i lochi da quale i Popoli di u Mari lancianu i so attacchi.

U scopu principale di u ghjocu hè chì i ghjucatori diventenu sia u Faraone d'Egittu sia u Gran Re di l'Hittiti. I guvernatori anu da accumulà a legittimità, una risorsa generata da u cuntrollu di i terreni core, a custruzzione di edifici specifichi, è l'adopru di Decreti Reali. Una volta ottenuta abbastanza legittimità, i dirigenti ponu sfidà u capu attuale in una guerra civile, potenzialmente affruntendu altri cuncurrenti. Diventà u guvernatore hè solu u principiu, postu chì i ghjucatori devenu cuntinuà à accumulà i puteri reale è à custruisce u so Anticu Legacy, emulendu i grandi guvernanti di u passatu.

Total War: Faraone introduce un sistema di Corte Reale captivante, chì offre parechje pusizioni cù putenzi unichi. I ghjucatori ponu interagisce cù questi membri di a corte, curinging favori o tramantendu contru à elli. Custruì relazioni cù i membri pò cuncede l'accessu à unità speciali o ancu guidà à ricattamentu è minacce per acquistà u putere. L'intricata dinamica di a corte aghjunghjenu prufundità è intriga à u ghjocu.

Total War: Faraone rejuvenates a serie Total War cù a so meccanica unica è l'approcciu rinfrescante. Sia chì site un fan di longu tempu o novu in a serie, stu ghjocu prumetti una sperienza eccitante è immersiva.

