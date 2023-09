A prossima serie iPhone 15 per uttene aghjurnamenti significativi

Apple hà da lancià a so linea iPhone 15 u 12 di settembre, cù rumuri chì suggerenu chì quattru mudelli iPhone seranu svelati quist'annu. Si dice chì l'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus di vaniglia anu un prezzu uguale à l'annu passatu o ricevenu un aumentu di u prezzu marginale, mentre chì l'iPhone 15 Pro Max hè previstu di vede u prezzu più ripida cumparatu cù u mudellu precedente.

OpenAI ospitarà a Conferenza di Sviluppatore Inaugurale in Novembre

OpenAI, u creatore di u famosu chatbot AI ChatGPT, serà l'ospitu di a so prima cunferenza di sviluppatori in San Francisco u Novembre 6. A cunferenza offre l'assistenza in persona è l'opzioni di live-streaming per i sviluppatori per impegnà cù a cumpagnia.

Clubhouse si trasforma in l'app di messaggistica audio

A piattaforma audio suciale Clubhouse, chì hà guadagnatu pupularità durante a pandemia, ma hà sperimentatu un calatu, hè tornatu cum'è app di messageria audio. Cù una recente aghjurnazione, Clubhouse hà u scopu di esse più suciale è unicu cumparatu cù altre app di messageria, chì offre una sperienza più interattiva è immersiva.

MediaTek sviluppa un chipset 3nm utilizendu a tecnulugia di TSMC

U fabricatore di chipset MediaTek hà sviluppatu u so primu chip di 3 nanometri (nm) utilizendu a tecnulugia di prucessu avanzata di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Debuttatu in u 2024 cum'è parte di a serie di chipset di punta MediaTek Dimensity, stu novu chipset prumette efficienza è prestazione mejorate.

Tecno lancia SPARK 10 Pro Moon Explore Edition

Tecno hà lanciatu u smartphone Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition in India, rendendu tributu à a missione lunare Chandrayaan 3 di ISRO. Sportu un disignu di pelle bicolore biancu è neru ispiratu à a superficia di a luna, stu dispositivu presenta una parte posteriore in pelle ecologica à base di silicone è hè statu introduttu prima cum'è Tecno Magic Skin Edition in i mercati mundiali.

Aumentu di u prezzu per PlayStation Plus in India

Sony hà annunziatu recentemente chì aumenterà i prezzi di i so piani annuali PlayStation Plus per furnisce ghjochi di alta qualità è benefici supplementari à l'abbonati. I prezzi ufficiali per l'India sò stati listati in u situ web di PlayStation, riflettendu un aumentu di quasi Rs 2,000. PlayStation Plus offre accessu à ghjochi gratuiti, prove è sconti esclusivi di a tenda à i so abbonati, simili à Xbox Game Pass.

