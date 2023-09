Problemi di prestazione di u PC di Starfield: Perchè l'upgrade puderia esse necessariu

Starfield, u ghjocu assai attesu da u sviluppatore Bethesda, hè statu ufficialmente liberatu in Xbox Series X / S è PC u 6 di settembre. Mentre u ghjocu hè statu bè ricivutu da i ghjucatori, alcuni utilizatori di PC anu sperimentatu un rendiment deludente. In una entrevista cù Bloomberg Technology, Todd Howard, u direttore di Starfield, hà suggeritu chì l'aghjurnamentu di u hardware di u PC puderia esse necessariu per gode di u ghjocu.

Quandu hà dumandatu perchè u ghjocu ùn era micca ottimizatu per PC, Howard hà rispostu: "Avemu ottimisatu u ghjocu per PC. Si corre grande. Hè un ghjocu per PC di nova generazione. Spingemu veramente a tecnulugia, cusì pudete avè bisognu di aghjurnà u vostru PC per stu ghjocu ".

Mentre chì certi fanali anu elogiatu Starfield, altri anu manifestatu fastidiu cù a so prestazione in PC. E lagnanze includenu prublemi cù picculi interni chì necessitanu schermi di carica è u ghjocu ùn hè micca ottimizzatu. Queste frustrazioni sò state espresse in piattaforme cum'è YouTube è Twitter.

Ancu s'ellu pò esse frustrante quandu un PC ùn manca micca di gestisce l'ultimi ghjochi, hè ancu una parte di a natura sempre evolutiva di a tecnulugia. Bethesda raccomanda hardware specificu per un rendimentu ottimale, cumpresu un processore AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i7-6800K, una carta grafica AMD Radeon RX 5700 o NVIDIA GeForce 1070 Ti, è 16 GB di RAM. In ogni casu, cumpiendu questi requisiti minimi ùn pò micca risultatu in u megliu rendimentu per un ghjocu intensivu di CPU cum'è Starfield.

In ultimamente, l'aghjurnamentu di u hardware di u PC hè una scelta persunale per i ghjucatori chì volenu sperimentà ghjochi cum'è Starfield à u so megliu. Mentre pò esse implicatu un investimentu finanziariu, hè una pratica cumuna in a cumunità di i ghjoculi per aghjurnà u hardware periodicamente.

