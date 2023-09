Problemi di prestazione di u PC Starfield: hè ora di un aghjurnamentu?

Starfield, a liberazione assai attesa da u sviluppatore Bethesda, hà finalmente fattu u so debut in Xbox Series X / S è PC in settembre 6. Tuttavia, alcuni utilizatori di PC anu avutu prublemi di rendiment cù u ghjocu. In una entrevista cù Bloomberg Technology, u direttore di Bethesda è Starfield, Todd Howard, suggerisce chì pò esse u tempu per i gamers di PC di cunsiderà l'aghjurnamentu di i so sistemi.

Quandu hà dumandatu nantu à a mancanza di ottimisazione per a versione PC di u ghjocu, Howard hà rispostu dicendu: "Avemu ottimisatu u ghjocu per PC. Si corre grande. Hè un ghjocu per PC di nova generazione. Spingemu veramente a tecnulugia, cusì pudete avè bisognu di aghjurnà u vostru PC per stu ghjocu ". Malgradu chì alcuni fan chì esprimenu frustrazione cù u funziunamentu di u ghjocu, Bethesda sustene chì ci sò parechje caratteristiche fantastiche in Starfield è i fanni rispundenu positivamente.

Tuttavia, parechji gamers di PC anu manifestatu e so preoccupazioni nantu à e plataforme di e social media. I cumenti nantu à YouTube è Twitter indicanu prublemi cum'è schermi di carica frequenti, ottimisazione povera è crashes. Certi utilizatori anu ancu infurmatu chì e carte grafiche high-end cum'è a lotta 4090 per mantene una freccia di frame stabile.

Quandu si tratta di esigenze di u sistema di PC, Bethesda ricumanda almenu un processore AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i7-6800K, una carta grafica AMD Radeon RX 5700 o NVIDIA GeForce 1070 Ti, è 16 GB di RAM. Mentre chì i requisiti minimi ponu permette à u ghjocu per eseguisce, ùn pò micca furnisce a megliu sperienza per un ghjocu intensivu di CPU cum'è Starfield.

In cunclusione, mentri Starfield porta un universu novu è eccitante à i ghjucatori, alcuni utilizatori di PC puderanu avè bisognu di cunsiderà l'aghjurnamentu di i so sistemi per gode di u ghjocu. Bethesda ricunnosce chì u ghjocu spinge i limiti di a tecnulugia, è chì risponde à i requisiti minimi ùn pò micca guarantisci un rendiment ottimali. Puderia esse frustrante d'investisce in un aghjurnamentu di PC, ma per i dilettanti chì volenu stà à l'avanti di u ghjocu, hè un investimentu necessariu.

