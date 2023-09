Esplora u mondu di Starfield: Viaghji Spaziali è Veiculi

In una recente intervista cù Bloomberg, Todd Howard, u direttore di u ghjocu assai attesu di Bethesda Starfield, hà discututu u tema di u viaghju spaziale in u ghjocu. Una quistione di un fan hà risuscitatu u prublema di l'absenza di veiculi terrestri in Starfield, à quale Todd hà datu una spiegazione.

A decisione di escludiri i veiculi terrestri da u ghjocu hè stata basata nantu à l'impattu chì avaristi in u ghjocu. Sicondu Todd, l'incorporazione di veiculi cambierà fundamentalmente l'esperienza di u ghjucatore. Fighjendu u viaghju di pede dopu l'atterrissimu in un pianeta, Bethesda hà u scopu di furnisce una sperienza più cuntrullata è immersiva per i ghjucatori.

Invece di i veiculi terrestri, i ghjucatori anu accessu à un jetpack, chì pò esse aghjurnatu. Questu permette l'esplorazione è a traversata nantu à a superficia di u pianeta mantenendu sempre u ritmu desideratu di u ghjocu. Bethesda vulia chì i ghjucatori piglianu u so tempu per spiegà i diversi pianeti è compie e missioni chì l'aspettanu.

L'entrevista include ancu Phil Spencer, u capu di Xbox, discutendu l'aspetti di publicazione è distribuzione di u lanciu di Starfield. U clip hè un brevi cinque minuti, ma offre insights supplementari nantu à u ghjocu è a so liberazione.

Mentre chì certi fanatichi anu speratu per l'inclusione di veiculi terrestri in Starfield, a decisione di fucalizza nantu à u viaghju di pede è l'usu di un jetpack hè stata fatta cù l'intenzione di creà una sperienza più immersiva è deliberata. Cume u ghjocu cuntinueghja u so sviluppu è emergenu più dettagli, i ghjucatori ponu aspittà per spiegà a vasta galassia di Starfield à pedi è in i so fiduciosi navi spaziali.

