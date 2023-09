U direttore di Starfield parla di veiculi, prestazioni di PC, è di più

In una recente intervista, u direttore di Bethesda Todd Howard è u CEO di Xbox Phil Spencer hà rispostu à parechje dumande nantu à u ghjocu appena liberatu, Starfield. Unu di i temi discututi era l'absenza di veiculi di terra in u ghjocu. Howard hà spiegatu chì, ancu s'ellu avianu cunsideratu l'implementazione di veiculi di terra, u studiu hà finalmente decisu chì era impurtante per i ghjucatori di viaghjà à pedi dopu à sbarcà da e so navi. Questu hà permessu à i sviluppatori di calibre a velocità di i ghjucatori è cuncepisce u ghjocu in cunseguenza. Inoltre, l'introduzione di veiculi avaria significativamente cambiatu l'esperienza di ghjocu. Tuttavia, Howard hà dettu chì i ghjucatori sò sempre furniti cù una nave è un jetpack, chì pò esse cunsideratu cum'è veiculi in u so dirittu.

L'entrevista hà ancu toccatu u rendimentu di u PC di Starfield è l'esclusività Xbox. Quandu hà dumandatu, Howard hà rinunziatu l'idea chì u ghjocu ùn era micca ottimizatu per PC. Ellu hà dichjaratu chì Starfield hè un ghjocu di generazione attuale, chì implica chì alcuni ghjucatori puderanu avè bisognu di aghjurnà i so PC per piacè pienamente. In risposta à una quistione nantu à a cumpetizione di altri ghjochi cum'è Baldur's Gate, Howard ùn hà micca indirizzatu direttamente u titulu di Larian Studios, ma hà spressu a crede chì Starfield impegnà i ghjucatori per parechji anni à vene.

Durante l'intervista, Phil Spencer hà furnitu insights da una perspettiva cummerciale. Hà revelatu chì Starfield hè attualmente l'esclusiva Xbox di generazione attuale più ghjucata, cù migliaia di ghjucatori in Game Pass. Inoltre, hà nutatu chì Starfield hè u ghjocu più desideratu di Bethesda in Steam. Tuttavia, hà sceltu di ùn divulgà se The Elder Scrolls 6 seria ancu esclusivu per Xbox è PC.

In generale, l'entrevista hà illuminatu diversi aspetti di Starfield, cumprese a decisione creativa daretu à l'absenza di veiculi di terra, i requisiti di prestazione di PC, è a ricezione di u ghjocu in termini di popularità è lista di desideri. Cù u so approcciu unicu à l'esplorazione spaziale, Starfield presenta una nova è eccitante avventura per Bethesda è hà generatu una anticipazione significativa trà i ghjucatori è i fan.

Fonti:

- Bloomberg Technology (intervista cù Todd Howard è Phil Spencer)