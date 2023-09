Implanti Brain Traducenu Pensieri in Discorsu, Grazie à i Ricercatori di Stanford

I ricercatori di l'Università di Stanford anu utilizatu cù successu implanti cerebrali per traduce i pinsamenti in u discorsu cù l'aiutu di un software di punta. U studiu hà implicatu l'usu di sensori di dimensioni di l'aspirina di u zitellu impiantati in u cervellu per detectà i segnali da e spazii di parlà è cunvertisce in testu affissatu nantu à una pantalla di computer. Sta tecnulugia avanzata offre speranza per quelli chì soffrenu di cundizioni cum'è l'esclerosi lateral amiotrofica (ALS) chì impediscenu a so capacità di parlà.

Pat Bennett, un paziente di ALS di 68 anni, era dotatu di dui sensori à a superficia di u so cervellu. Questi sensori, parte di una interfaccia intracortical brain-computer (BCI), trasmettenu l'attività cerebrale ligata à i tentativi di parlà à u software. Per un periudu di quattru mesi, u software hè statu furmatu per decodificà u tentativu di discorsu di Bennett, risultatu in una velocità di 62 parole per minutu nantu à una pantalla di computer. Questu era più di trè volte più veloce di i registri precedenti per a cumunicazione assistita da BCI.

I minusculi elettrodi di siliciu implantati in a corteccia cerebrale di Bennett sò stati disposti in griglie di 8 per 8, cù ogni array chì cuntene 64 elettrodi. Questi elettrodi sò stati cunnessi à un computer via fili d'oru è un algoritmu AI hè statu utilizatu per decodificà l'infurmazioni elettroniche da u cervellu. L'algoritmu hà amparatu à distingue l'attività assuciata à a furmazione di i soni di u discorsu è hà datu a "miglior guess" di e parolle rapprisentate da i tentativi di Bennett.

Mentre i circadori ricunnoscenu chì u sistema hà avutu una rata d'errore di 9.1% cù un vocabulariu limitatu di 50 parole è 23.8% cù un vocabulariu allargatu di 125,000 XNUMX parole, anu cunsideratu un passu significativu in avanti. Bennett hà manifestatu a so eccitazione annantu à l'impattu potenziale di sta tecnulugia nantu à a vita di l'individui non verbali, imaginendu cumu puderia migliurà l'attività di ogni ghjornu è permettenu di cumunicà i so pinsamenti in tempu reale.

- Immagine per cortesia di Steve Fisch/Stanford