Apple rilascia l'aghjurnamentu di sicurezza per patchà a vulnerabilità di u software sfruttatu

Apple hà publicatu un aghjurnamentu di sicurità significativu per l'iPhone è l'iPad in risposta à a scuperta di vulnerabilità di sicurezza di novu sfruttate in u software di u sistema di i dispositi. I vulnerabili sò stati scuperti da circadori in u Citizen Lab di l'Università di Toronto, chì anu truvatu chì u difettu di u software era attivamente utilizatu per furnisce un spyware cummerciale chjamatu Pegasus, sviluppatu è vendutu da a cumpagnia israeliana NSO Group.

Pegasus hè un strumentu putente è caru utilizatu principalmente per destinà dissidenti, ghjurnalisti è avversari pulitichi. Dunque, l'utilizatore mediu hè improbabile di esse direttamente affettatu. Tuttavia, Citizen Lab ricumanda fermamente chì tutti l'utilizatori aghjurnà immediatamente i so dispositi per pruteggiri contr'à e minacce potenziali.

Per installà l'aghjurnamentu, l'utilizatori di l'iPhone anu da navigà à "Settings", selezziunate "Generale" è dopu sceglie "Software Update". Se l'aghjurnamentu di u software iOS 16.6.1 hè visualizatu, tocca per inizià u prucessu di stallazione. Se l'aghjurnamentu ùn hè micca visibile, l'utilizatori deve vultà à a pagina Generale, selezziunate "About" per verificà u so numeru di versione iOS. Se u numeru di versione hè 16.6.1, l'aghjurnamentu hè digià stallatu. Se u dispusitivu hè sempre aduprendu a versione 16.6 o una iterazione precedente, l'utilizatori anu da ripetiri i passi sopra citati.

Se l'aghjurnamentu ùn vene micca, hè cunsigliatu di riavvia l'iPhone è verificate a cunnessione Internet. Se l'aghjurnamentu ùn hè ancu visibile, hè cunsigliatu di aspittà per qualchì tempu prima di pruvà di novu.

Questa aghjurnazione di sicurità rinforza l'impegnu di Apple à affruntà prontamente qualsiasi vulnerabilità cunnisciuta per assicurà a privacy è a sicurità di i so utilizatori.

Fonti:

- The Associated Press