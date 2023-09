Intel presenta Thunderbolt 5: Aumenta a larghezza di banda per una carica più veloce è GPU esterni

Intel hà recentemente introduttu Thunderbolt 5, un novu standard chì offre un aumentu significativu di larghezza di banda per u popular connector. Cù Thunderbolt 5, l'utilizatori ponu aspittà di carricà i laptops cunnessi à un ritmu assai più veloce cumparatu cù u so predecessore, Thunderbolt 4. In più, Intel vede u putenziale di Thunderbolt 5 per rinviviscia un pruduttu precedentemente trascuratu: l'unità di elaborazione grafica esterna (GPU) per i gamers. è creativi.

Cù una larghezza di banda bidirezionale impressiunanti di 80 gigabits, u doppiu di quella di Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 furnisce ancu un sorprendente 120 Gbps di larghezza di banda per display esterni. Stu triple aumentu permette à l'utilizatori di alimentà parechje schermi 8K o un display cù una freccia di rinfrescante eccezziunale finu à 540Hz. Questa migliione face Thunderbolt 5 una scelta desiderata per quelli chì cercanu i migliori monitori di ghjoculi in u mercatu.

A velocità più alta è a larghezza di banda più grande di Thunderbolt 5 benefiziu micca solu i trasferimenti di dati, ma ancu a velocità di carica. I dispositi Thunderbolt 5 ponu furnisce finu à 240W di putenza, eliminendu potenzialmente a necessità di un portu di putenza separatu in parechji laptops. Stu sviluppu permette più spaziu per porti supplementari nantu à u chassis di u laptop, rinfurzendu a cunvenzione è a cunnessione.

Sicondu Jason Ziller, capu di a Divisione di Connettività Clienti di Intel, a larghezza di banda aumentata di Thunderbolt 5 puderia suscitarà un interessu rinnuvatu in e carte grafiche esterne. In u passatu, a ghjente comprava chjusi chì allughjavanu schede grafiche putenti è alimentatori per rinfurzà e capacità grafiche di i so computer. Tuttavia, sti GPU esterni ùn anu mai acquistatu una popularità generalizata per via di a so spesa è di u voluminu. Ziller crede chì a prestazione migliorata di Thunderbolt 5 puderia riportà GPU esterni in u mainstream, postu chì u radduppiamentu di a larghezza di banda apre opportunità per un rendimentu migliuratu è capacità ampliate.

Ziller hà ancu insinuatu à a pussibilità di acceleratori AI esterni in u futuru, citendu a crescente dumanda di AI in u spaziu di u cliente. Mentre chì i dispositi equipati di Thunderbolt 5 ùn sò micca previsti per ghjunghje à u mercatu finu à u 2024, i cunsumatori ponu anticipà un notable aumentu di a velocità è u potenziale resurgimentu di GPU esterni.

In cunclusione, l'Intel's Thunderbolt 5 offre una larghezza di banda significativamente mejorata, chì permette una carica più veloce è u potenziale rinascimentu di GPU esterni. Cù a capacità di alimentà schermi d'alta risoluzione è furnisce una putenza aumentata, Thunderbolt 5 hè pronta à migliurà l'esperienza d'utilizatore per i gamers, i creativi è tutti quelli chì cercanu trasferimenti di dati più veloci. Tuttavia, avemu da aspittà finu à u 2024 per vede u potenziale pienu di Thunderbolt 5 è u so impattu nantu à u mercatu.

Fonti:

- PC Gamer

- Razer

- CalDigit