Meta Expands Keyword Search in Threads

Meta, a sucietà madre di e piattaforme populari di e social media, rinfurzeghja ancu l'esperienza di ricerca in Threads allargendu a so funzione di ricerca di keyword. Pruvata inizialmente in Australia è Nova Zelanda, sta funzione hè avà dispunibule in i paesi induve l'inglese è u spagnolu sò largamente parlati.

Nanzu, l'utilizatori puderanu cercà e persone nantu à i Threads da u so nome d'utilizatore. Cù a nova aghjurnazione, a funziunalità di ricerca si estende per include tutti i posti chì cuntenenu a keyword specifica. Questu riflette una versione simplificata di a funzione di ricerca di Instagram, chì furnisce l'utilizatori cù una sperienza di ricerca più cumpleta.

A decisione di Meta di implementà a ricerca di keyword in inglese è spagnolu riflette u so impegnu à migliurà l'esperienza di l'utilizatori in diverse regioni. Anu cercanu attivamente feedback per rinfurzà ancu a funzione di ricerca, cù piani per estenderla à altre lingue è paesi in un futuru vicinu.

Threads, a piattaforma di rete suciale di Meta, hà introduttu recentemente diverse aghjurnamenti, cumprese l'app web Threads è funzioni cum'è a spartera in i missaghji diretti Instagram è u testu alt-personalizzabile. Ancu se a piattaforma hà inizialmente guadagnatu una attenzione significativa cù più di 100 milioni di iscrizioni in pochi ghjorni da u so lanciamentu, hà affruntatu una calata di pupularità postu chì l'utilizatori tornanu à e piattaforme più familiari è Twitter.

In ogni casu, cù e migliure cuntinue di Meta, cum'è a versione web è a funzione di ricerca allargata, i Threads ponu incitarà alcuni utilizatori à a piattaforma. Per risponde à e preferenze di l'utilizatori in paesi è lingue specifiche, Meta hà u scopu di furnisce una sperienza più persunalizata è attrattiva.

A funzione di ricerca di keyword hè attualmente dispunibule in inglese è spagnolu, destinatu à i paesi induve queste lingue sò cumunimenti aduprate per a pubblicazione, cumprese l'Argentina, l'India, u Messicu è i Stati Uniti L'utilizatori ponu accede à sta funzione sia in e plataforme mobili sia in web.

Fonti:

Meta