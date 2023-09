Novi Apple Watches è iPhone 15 Pro includenu Sensori aghjurnati è Chassis di Titaniu

Sicondu un rapportu da Bloomberg, u prossimu Apple Watch Series 9 si focalizeghja nantu à migliurà i so sensori per rinfurzà a velocità, l'efficienza è a precisione. Unu di l'aghjurnamenti maiò serà un novu sensoru otticu di freccia cardiaca, chì hà u scopu di furnisce una precisione aumentata per diverse funzioni di salute cum'è alerti di freccia cardiaca anormali. Inoltre, l'Apple Watch Series 9 incorporerà un novu chip U2 ultra wideband, previstu per migliurà u seguimentu di precisione in l'app Find My per l'articuli persi.

In quantu à u disignu, l'Apple Watch Series 9 mantene u so aspettu attuale, cù mudelli dispunibili in casi di 41 mm è 45 mm. Tuttavia, ci sarà un cambiamentu versu i casi stampati in 3D per mudelli in acciaio inox, allineendu cù l'approcciu ecologicu di Apple. U mudellu Ultra mantene ancu a so dimensione di casu di 49 mm.

Per d 'altra banda, a linea di l'iPhone 15 Pro hè pronta à sottumette qualchi cambiamenti significativi. I novi mudelli presentanu un chassis di titaniu, facendu circa 10 per centu più ligeri di i so predecessori. U disignu di titaniu offre un finitu opacu, eliminendu i macchie di impronte digitali è cun bordi arrotondati per una ergonomia mejorata. Inoltre, tutti i quattru mudelli iPhone 15 riceveranu u chip U2 ultra wideband, è ancu un buttone d'azzione per rimpiazzà l'interruttore anellu / mute. L'iPhone 15 Pro introducerà ancu un chassis rinnuvatu per facilità a riparazione più faciule.

Mentre i dettagli riguardanti l'AirPods sò scarsi, si dice chì l'AirPods Pro riceverà un portu USB-C in u so casu. Inoltre, l'AirPods regulari è l'AirPods Max sò previsti per a transizione da Lightning à e cunnessione USB-C in l'annu dopu.

In generale, sti aghjurnamenti indicanu l'impegnu di Apple à rinfurzà u rendiment è l'esperienza di l'utilizatori di i so dispositi emblematici. L'enfasi nantu à i sensori migliorati è un chassis di titaniu più liggeru dimostra a dedizione di a cumpagnia à l'innuvazione è a satisfaczione di i clienti.

