L'Università di Queensland (UQ) hà recentemente acquistatu un furnace di punta capace di ghjunghje à una temperatura di 3,000 gradi Celsius. Sicondu u prufessore assuciatu Michael Heitzmann, stu furnace ùn hè micca solu un fornu ordinariu, postu chì hà u putenziale di rivoluzionari a fabricazione è a prova di cumpunenti per i ghjetti ipersonichi.

Sta tecnulugia rivoluzionaria, chì hè u furnace più caldu di u so tipu in l'emisferu miridiunali, permette à UQ di processà materiali sopra à 2,500 gradi. Dr Heitzmann spiega chì sta capacità spinge a resistenza di a temperatura di i materiali à livelli senza precedente, chì permette à l'università di fabricà è teste cumpunenti per u viaghju spaziale è a difesa. In particulare, u so focus si trova in a tecnulugia spaziale è a tecnulugia di i veiculi veloci in u settore di difesa.

L'attritu d'alta velocità sperimentatu durante i voli pò esse risultatu in temperature ultra-alte, facendu cruciali per avè materiali chì ponu resiste à tali cundizioni. Avè accessu à stu furnace d'avanguardia, UQ pò avà sviluppà è pruvà materiali chì pussedenu a resistenza à a temperatura necessaria per tutta a durata di un volu.

Hypersonix Launch Systems, una cumpagnia spaziale stabilita basata in Queensland, hè una di e cumpagnie chì prufittà di e capacità di fabricazione di UQ per pruduce è pruvà cumpunenti per i so aerei. Sicondu Sam Grieve, un rappresentante di Hypersonix, sta tecnulugia hè pivotale per u settore di a fabricazione è u spaziu di l'Australia. Li permette di fabricà parti chì prima era impussibile di creà in u paese, riducendu a fiducia di l'impurtazioni.

Unu di i prughjetti di Hypersonix implica u sviluppu di un aviò ipersonicu senza pilotu chjamatu Dart, chì deve esse lanciatu in 2024. Cù pezzi chì sò fabbricati è pruvati in UQ, a cumpagnia hà u scopu di minimizzà i detriti spaziali creendu un veiculu chjamatu Delta Velos. Stu veiculu utilizerà a propulsione ipersonica per accelerà in l'atmosfera, purtendu i picculi satelliti in orbita prima di vultà à a Terra è sbarcà in modu sicuru per a riutilizazione.

L'implicazioni di a nova capacità di fabricazione di UQ vanu oltre l'industria aerospaziale. Greta Nabbs-Keller, Direttore Associatu di Difesa, Spaziu è Sicurezza Naziunale in UQ, enfatiza l'impurtanza di sta svolta per l'interessi di a difesa è a fabricazione spaziale di l'Australia. A prova di materiali avanzati è a capacità composita di u furnace sò critichi per ottene a capacità sovrana.

Inoltre, sta tecnulugia d'avanguardia si allinea cù u novu partenariatu di difesa di l'Australia sottu u quadru AUKUS, chì implica i Stati Uniti è u Regnu Unitu. U duttore Nabbs-Keller mette in risaltu l'unicità di u furnace di UQ è u so putenziale per riempie una pezza mancante in u puzzle di fabricazione per l'applicazioni spaziali di difesa è civili, distinendulu da e capacità di ricerca di altre università.

In cunclusione, l'acquistu di l'Università di Queensland di u furnace più caldu in l'emisferu miridiunali permette a fabricazione è a prova di cumpunenti per i jet ipersonichi à temperature senza precedente. Questa tecnulugia innovativa hà implicazioni significative per i settori di a fabricazione di difesa è spaziale di l'Australia, dendu opportunità per a capacità sovrana è partenarii strategichi sottu u quadru AUKUS.

Fonti:

- ABC News: George Roberts