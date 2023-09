I ghjucatori di Starfield creanu navi imbattibili ma brutte

I ghjucatori di Starfield anu scupertu una soluzione unica à e so povere cumpetenze di pilotu cuncependu navi chì sò praticamente indistruttibili per via di e so forme micca cunvinziunali. Questi disinni di navi sò stati spartuti nantu à piattaforme cum'è Reddit, chì mostranu a creatività è l'ingenuità di i ghjucatori.

Un disignu di nave, cunnisciutu cum'è Fat L o L-Wing, hè salutatu cum'è "efficacemente immune" à i danni nemici. A forma di L asimmetrica di a nave cunfunde navi nemiche, rendendu difficiuli per elli à destinazione a so struttura. U creatore di u Fat L, l'usu di Reddit Solace_of_the_Thorns, hà inizialmente interrugatu cumu e navi NPC miranu à i ghjucatori è hà decisu di sfruttà questu creendu un disignu pocu cunvinziunali. U puntu mediu di a nave, chì hè u puntu di mira da i nemici, hè deliberatamente posizionatu in u spaziu invece di a nave. Questu face chì i missili nemici mancanu completamente a nave, rendendu praticamenti invulnerabile à l'attacchi frontali. Tuttavia, u svantaghju hè chì l'apparenza di a nave hè menu attrattiva.

Un video clip postatu da Solace_of_the_Thorns mostra u Fat L in azione, palesendu a nave accatastata cù i moduli di l'habitat di Starfield è cun una struttura di bracciu sottile è longu per creà a forma di L. Mentre chì a nave ùn pò micca vince alcun cuncorsi di bellezza, a so efficacità in u cummattimentu ùn pò esse denegata.

Un altru disignu di nave chì prufitta di l'arnesi di custruzzione di Starfield hè una nave quadrata creata da l'utilizatore di Reddit Morfalath. Questa nave spinge a restrizioni di lunghezza, larghezza è altezza di u ghjocu à u massimu, risultatu in una struttura chì s'assumiglia solu à u contornu di un quadru. A nave hè cumposta di numerosi stanze quadrate intricamente cunnesse, facendu un incubo per navigà. U cockpit, i motori è a baia di sbarcu sò oculati trà u labirintu di stanze, chì impone à i ghjucatori di participà à un ghjocu di I-Spy per localizà.

Mentre questi disinni di navi non convenzionali ùn ponu micca visualmente attraenti, mostranu u pensamentu innovativu di i ghjucatori è a capacità di sfruttà a meccanica di ghjocu. Creendu navi chì cunfondenu i sistemi di mira nemici, i ghjucatori di Starfield anu truvatu un modu per cumpensà a so mancanza di cumpetenze di pilotu è creanu navi praticamente imbattibili.

Definizione:

- Starfield: Si riferisce à u ghjocu in quistione, una esplorazione spaziale è un ghjocu video di rolu.

- Reddit: Una piattaforma di media suciale induve l'utilizatori ponu sparte nutizie, informazioni è altri cuntenutu.

Fonte: Articulu originale - Nisun URL furnitu.