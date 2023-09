Smart Vision Glasses: Empowering the Visually Impaired with Technology

Seetharam (Ramu) Muthangi, u creatore di Smart Vision Glasses, hè in una missione per migliurà a vita di l'individui cù disabilità visuale in India. In un paese cù 18 milioni di cechi, u dispositivu innovativu di Muthangi offre assistenza in lettura, ricunniscenza di l'ughjetti, ricunniscenza facciale è navigazione, tutti alimentati da a tecnulugia di l'Intelligenza Artificiale (AI) è l'Apprendimentu Machine (ML).

L'ispirazione per i Smart Vision Glasses hè vinuta da esperienze persunali. Muthangi hà assistitu à e sfide affrontate da u so babbu, chì hà patitu una ferita debilitante, è a so surella, chì hà persu a vista per un diagnosticu tardiu di retinopatia diabetica. Determinatu à aiutà à l'altri in situazioni simili, hà sviluppatu un dispositivu chì puderia rende l'attività di ogni ghjornu menu tediosi è capaci à i disabilità visuali per esse più indipendenti.

U prototipu Smart Vision Glasses hè statu sviluppatu in 2018 è lanciatu l'annu passatu. Stu dispusitivu ligeru portabile hè attaccatu à un paru di occhiali è offre cinque funzioni maiò. Utilizendu i buttoni Braille nantu à u quadru, l'utilizatori ponu accede à e funzioni cum'è u ricunniscenza di l'ughjettu, a lettura, u ricunniscenza facciale è l'assistenza di navigazione. U dispusitivu hè cunnessu à un telefuninu via Bluetooth, è una applicazione mobile accumpagnante furnisce un supportu supplementu.

U dispusitivu utilizeghja a tecnulugia LIDAR, chì rileva l'uggetti è e distanze cù a luce laser pulsata. Puderà leghje e pagine stampate attraversu a ricunniscenza ottica di caratteri (OCR) è cunvertisce in voce. Si pò dinù ricunnosce facce è salvà sin'à 150 nomi per riferimentu futuru. I vetri agisce cum'è un assistente per caminari, avvisendu l'utilizatori di ostaculi in u so percorsu.

A cumpagnia di Muthangi, SHG Technologies, fabrica l'Occhiali Smart Vision in Bengaluru, India. Finu a ora, 2,500 XNUMX vetri sò stati vinduti, è a cumpagnia travaglia continuamente per migliurà a tecnulugia. Attualmente sò sviluppatu una nova versione di u dispusitivu chì usa vetri di cunduzzione ossea per eliminà a necessità di una banda Bluetooth.

I Smart Vision Glasses sò stati ben accolti da e scole di cechi, i Rotary Clubs è l'urganisazioni cum'è Vision Aid è Help the Blind Foundation, chì furniscenu sussidi è supportu per l'individui in bisognu. I prucessi clinichi sò stati realizati à l'Ospedale Aravind Eye in Madurai, è a squadra di Muthangi cullabureghja attivamente cù altri ospedali oculari in India.

Sfruttendu a tecnulugia AI è ML, i Smart Vision Glasses rivoluzionanu a vita di l'individui visivi in ​​India. Cù l'accessibilità aumentata à a tecnulugia, i disabilità visuale ponu cuntinuà à amparà, travaglià è navigà in u mondu cun più facilità è indipendenza.

