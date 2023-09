Huawei presenta un novu Smartwatch: Huawei Watch GT 4

By

Huawei hè stallatu per intruduce una nova aghjunta à a so cullezzione di smartwatch cù u prossimu lanciu di l'Huawei Watch GT 4. Ancu s'ellu ùn hè micca cunfirmatu ufficialmente, l'infurmazione filtrata suggerisce chì u watch serà dispunibule in duie dimensioni: 41mm è 46mm.

L'imaghjini filtrati indicanu chì u mudellu 41mm presenta una lunetta liscia, mentre chì u mudellu 46mm vene cun una lunetta di timing. Hè speculatu chì ci pò ancu esse un terzu disignu di orologio. Un clip teaser publicatu nantu à e social media dà un sguardu di l'estetica elegante è l'opulenza chì u prossimu orologio offre.

Una caratteristica particulare chì distingue l'orologio misteru da l'imaghjini filtrati di u Huawei Watch GT 4 (46mm) hè un triangulu superiore più prominente cù trim d'oru. Questu puderia suggerisce un culore diversu o ancu un mudellu cumplettamente novu, possibbilmente una versione pro.

L'imaghjini in diretta filtrate di u Huawei Watch GT 4 (46mm) revelanu chì l'orologio pò esse persunalizatu cù diverse cinturini di polso, ancu s'ellu ùn mostra micca u terzu disignu di lunetta.

Comparatu à l'altri smartwatch Huawei cum'è Huawei Watch 4 è 4 Pro, a serie GT tende à offre menu funzioni mentre esegue una versione di HarmonyOS. Tuttavia, l'orologi GT sò più assequibili, cù i mudelli 41mm è 46mm di u GT 4 chì aspettanu à u prezzu di 250 € è 400 €, rispettivamente, in cuntrastu cù u prezzu di 450 € / 700 € di u Watch 4 è 4 Pro. .

In quantu à a vita di a bateria, i dati filtrati suggerenu chì i mudelli GT 4 anu una vita più longa di finu à duie settimane. Inoltre, sò disposti per sustene a carica wireless veloce (10-18W) è venenu in diversi materiali di casu, cumpresu l'acciaio inossidabile cù una cinturina di pelle è un casu di metallo cù una cinturina di plastica.

Mentre l'anticipazione cresce, u novu smartwatch di Huawei prumette una gamma di scelte per i cunsumatori chì cercanu sia stile è funziunalità.

