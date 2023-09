U Sandman: A prima stagione cumpleta chì vene in formati digitale è fisicu

A seconda stagione assai attesa di "The Sandman", creata da Neil Gaiman, Allan Heinberg è David S. Goyer, hà culpitu un snag per via di e negoziazioni di cuntrattu in corso. Mentre aspittendu u prugressu in questu fronte, i fan di a serie puderanu prestu pussede una copia di a prima stagione in formatu digitale o fisicu.

U 18 di settembre, "The Sandman: The Complete First Season" serà dispunibule per u streaming digitale in piattaforme cum'è Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play è Vudu. Per quelli chì preferanu e copie fisiche, 4K Ultra HD, Blu-ray è DVD seranu liberati u 28 di nuvembre.

U set include tutti l'11 episodii di a prima stagione, inseme cù funzioni speciali cumpresi un sneak peek in back-the-scene è una esplorazione di "U mondu di l'infinitu".

Mentre Peter Friedlander, u capu di Netflix UCAN scripted TV, ùn hà micca dettu direttamente se a seconda stagione serà intitulata "Season 2", hà insinuatu a pussibilità di avvicinà u spettaculu in "volumi". Friedlander hà dichjaratu: "Ci sò decisioni chì ùn sò micca state prese, ma simu cunsiderendu approcci di batching. Tuttu hè nantu à a tavula quandu si tratta di "Sandman". Hè un spettaculu innovativu ". Questu implica chì a struttura di u spettaculu puderia esse micca cunvinziunali, potenzialmente cun episodi bonus o raggruppendu storie inseme.

Per aghjunghje à l'eccitazione, eccu i prezzi di vendita suggeriti per e diverse versioni di "The Sandman: The Complete First Season": Digital UHD ($ 24.99), 4K Ultra HD ($ 44.98), Blu-ray ($ 29.98), è DVD ( 24.98 $).

I fan di "The Sandman" ponu aspittà di pussede a prima stagione è anticipà ansiosamente l'aghjurnamenti nantu à u futuru di a serie.

