A riscoperta di u ghjocu Arcade dimenticatu di Nintendo, Sky Skipper

In i primi tempi di i ghjochi arcade di Nintendo, ci sò stati successi è miss. Tuttavia, in l'estiu di u 1981, Nintendo hà liberatu u ghjocu chì cambiassi tuttu - Donkey Kong. Cuncepitu da Shigeru Miyamoto, Donkey Kong hè diventatu unu di i ghjochi arcade più venduti di tutti i tempi è hà introduttu u mondu à Mario. Ma à fiancu à u successu di Donkey Kong, Miyamoto è u direttore Genyo Takeda anu travagliatu nantu à un altru ghjocu arcade chì hè statu quasi scurdatu - Sky Skipper.

Sky Skipper hè stata liberata in numeri limitati in u 1981 per a prova in arcade giapponese, ma a risposta era povera. Solu uni pochi di armadi sò stati spediti à Nintendo d'America per a prova cù una ricezione simile tipida. U ghjocu presentava un biplanu chì raccoglie carte di ghjocu antropomorfe mentre evitendu gorilla giganti, cum'è Donkey Kong. I gràfici eranu impressiunanti per u so tempu, ma u ghjocu era cunfusu è micca assai attraente.

A causa di a so mala ricezione, Sky Skipper ùn hè mai statu liberatu ufficialmente è i circuiti di l'armarii sò stati riproposti per u ghjocu Popeye di u 1982. Sky Skipper pareva esse stata sguassata da l'esistenza finu à chì u cullettore Alex Crowley hè diventatu intrigatu da u ghjocu è hà cuminciatu à scopre i so misteri. Hà trovu un circuitu stampatu Sky Skipper originale (PCB) chì era statu cunvertitu per eseguisce Popeye è l'hà acquistatu. Cù l'aiutu di u so amicu Mark Whiting, anu riisciutu à ingegneria inversa u PCB è à fà riavvia Sky Skipper.

Crowley hà poi ricreatu l'armadiu Sky Skipper utilizendu una vechja macchina Popeye cù l'aiutu di Olly Cotton, chì hà ricreatu l'artwork originale di l'armadiu basatu annantu à un volante biancu è neru. Un altru scupertu hè ghjuntu quandu u cullettore di arcade Whitney Roberts hà scupertu chì Sky Skipper era statu veramente presente in u lobby di a sede di Nintendo of America. Roberts hà sappiutu cunfirmà l'autenticità di Sky Skipper è sparte ritratti cù Crowley.

A riscoperta di Sky Skipper hè statu un mumentu significativu per i dilettanti di u ghjocu arcade. Aghjunghje à a storia di i primi ghjochi arcade di Nintendo è permette à i ghjucatori di sperienze un pezzu di storia di u ghjocu chì una volta era pensatu persu.

- Ghjocu arcade: un ghjocu ghjucatu nantu à una grande macchina dispunibule publicamente chì si trova di solitu in arcade di divertimentu, ristoranti è altri posti di divertimentu.

- PCB: Circuitu stampatu, chì cuntene cumpunenti elettroni per eseguisce un ghjocu o un sistema di computer.

- Ingegneria inversa: u prucessu di analizà un pruduttu o sistema per determinà u so disignu o specificazioni.

– Repurpose : per adattà o riutilizà qualcosa per un scopu diversu.

