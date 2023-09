U chip Tensor G3 di Samsung Foundry presenta l'imballaggio FO-WLP per una efficienza aumentata

Riassuntu: Samsung Foundry incorporerebbe imballaggi FO-WLP (imballaggio a livello di wafer Fan-out) in u so chip Tensor G3, chì si prevede di offre una efficienza mejorata, un rendimentu graficu rinfurzatu è un risparmiu energeticu. FO-WLP hè stata utilizata prima da Qualcomm è MediaTek, ma questu marca a prima implementazione di a tecnulugia di Samsung Foundry. U chip Tensor G3, custruitu annantu à l'Exynos 2400, presentarà un CPU di 9 core è a GPU Arm Immortalis G715 cù core 10, aumentendu e so capacità di trasfurmazioni è grafiche. U chip hà da debutà in i dispositi Pixel 8 è Pixel 8 Pro di Google u 4 d'ottobre.

U chip Tensor G3, sviluppatu da Samsung Foundry, hè destinatu à rivoluzionarà a tecnulugia di chip di smartphone cù l'integrazione di imballaggi FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging). Questa tecnica di imballaggio, introdotta da Qualcomm è MediaTek, aumenta l'efficienza, u rendiment graficu è u risparmiu di energia. Cù sta mossa, Samsung Foundry hà u scopu di rinfurzà a so pusizioni in u mercatu di chip di smartphone.

U chip Tensor G3, basatu annantu à l'Exynos 2400, alimentarà i prossimi dispositivi Pixel 8 è Pixel 8 Pro da Google. Si vanta una cunfigurazione CPU di 9 core, cumprese un core Cortex-X3 prime, quattru core Cortex-A715, è quattru core Cortex-A510. Questa configurazione di CPU prumette una putenza è efficienza di trasfurmazione mejorata, chì permette à l'utilizatori di gode di una multitasking più liscia è di una esecuzione di applicazioni più veloce.

In termini di capacità grafiche, u chip Tensor G3 utilizerà a GPU Arm Immortalis G715, dotata di 10 core. Questu rapprisenta un aghjurnamentu da u precedente G7 710-core, chì permette à l'utilizatori di sperimentà ghjochi più immersivi è prestazioni grafiche in i so smartphone Pixel 8.

Incorporandu a tecnulugia di imballaggio FO-WLP, u chip Tensor G3 di Samsung Foundry hà u scopu di mitigà a generazione di calore mentre maximizeghja l'efficienza energetica. Questu risultatu in i dispositi chì funzionanu più freschi è duranu più longu trà e carichi, ottimizendu l'esperienza generale di l'utilizatori.

