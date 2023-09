EA annuncia u Prughjettu Rene: U ghjocu Sims Next-Gen serà liberu di scaricà

EA hà revelatu novi dettagli nantu à u so prossimu ghjocu Sims di prossima generazione, chjamatu Project Rene. In un blog post durante una presentazione Behind The Sims, a cumpagnia hà annunziatu chì u ghjocu serà dispunibule cum'è scaricamentu gratuitu. Questa mossa seguita u successu di The Sims 4 chì andava in free-to-play l'annu passatu.

L'opzione di scaricamentu gratuitu per u Prughjettu Rene significa chì i ghjucatori puderanu unisce, ghjucà è esplurà u ghjocu senza avè bisognu di abbunamentu, compra di ghjocu di core, o meccanica di energia. EA intende facilità i ghjucatori à invità o unisce à l'amichi è sperimentà novi funzioni, storie è sfide.

In ogni casu, EA hà clarificatu chì u ghjocu hà sempre un cuntenutu acquistabile è pacchetti, simili à The Sims 4. Ma a struttura di prezzi è cumu si vendenu sti articuli pò esse diffirenti da u ghjocu attuale. EA hà datu un esempiu di aghjunghje u clima di basa cum'è una funzione gratuita per tutti, mentre chì i pacchetti futuri ponu fucalizza nantu à temi specifichi cum'è sport invernali o competizioni.

A liberazione di Project Rene ùn significa micca a fine di u supportu per i Sims 4. EA pensa à cuntinuà à furnisce l'aghjurnamenti è u novu cuntenutu per a cumunità Sims 4 in u futuru previsible.

Ancu s'ellu ùn hè micca stata annunziata una data di lanciamentu specifica, EA hà travagliatu versu un prucessu di sviluppu più trasparente per u Project Rene. A cumpagnia hà revelatu prima chì u ghjocu offre sia esperienze in solitaria sia in multiplayer, cù più infurmazione nantu à u cumpunente multiplayer chì serà revelatu più tardi in l'annu.

