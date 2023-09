L'avvenimentu annuale di l'iPhone d'Apple: ciò chì aspetta

L'attesu avvenimentu annuale di l'iPhone d'Apple hà da inizià oghje, svelendu l'ultimi avanzamenti in a so linea di smartphone emblematica. Mentre quelli chì ùn anu micca interessatu in e presentazioni o i dispositi di a cumpagnia puderianu vulete disconnect stu dopu meziornu, i dilettanti di a tecnulugia in u mondu aspettanu cù impazienza i novi mudelli iPhone.

Unu di i cambiamenti chjave rumore in i prossimi mudelli iPhone 15 hè u cambiamentu da u famusu "tacca" à u cutout Dynamic Island, chì hè statu introduttu in l'iPhone 14 Pro è Pro Max. Hè speculatu chì tutti i mudelli, eccettu una nova variante SE possibbili, aduttà sta nova funzione di design.

Un altru aghjurnamentu potenziale hè u cambiamentu à i frames di titaniu per l'iPhone 15 Pro è Pro Max, rimpiazzà l'attuale cornici in acciaio inox. Stu cambiamentu puderia rende u hardware pro ancu più forte, più liggeru è più premium. Inoltre, u mudellu Pro Max pò presentà un novu lente periscopiu, utilizendu un prisma per plegà a luce è chì permette un zoom otticu da 5x à 6x senza aumentà a massa di u telefunu.

In una mossa per rispettà e regule di l'Unione Europea in quantu à i porti di carica unificate, Apple pò esse eliminatu u portu Lightning è aduttà u standard USB-C cù l'iPhone 15. Stu cambiamentu longu aspittatu permetterà una cunnessione più faciule è opzioni di carica per l'utilizatori. Ci sò ancu speculazioni di l'intruduzioni di casi AirPod amichevuli USB-C è possibbilmente novi AirPods.

In più di a linea di l'iPhone, aghjurnamenti minori per l'Apple Watch Series 9 è Apple Watch Ultra sò ancu previsti. U cambiamentu à u chip S9 marcarà u primu aghjurnamentu di u processatore veru di u produttu da 2020. Inoltre, l'aghjurnamentu di u software watchOS 10 hè anticipatu per purtà cambiamenti significati à cumu usemu l'Apple Watch.

In generale, l'avvenimentu annuale di l'iPhone d'Apple promette una serie eccitante di novi aghjurnamenti di hardware è software. Restate sintonizzati per più infurmazione mentre copremu l'avvenimentu è furnisce l'aghjurnamenti in diretta.

