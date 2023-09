Logitech presenta una Webcam Articulata per Reunione Remote Enhanced è Livestreaming

Logitech hà svelatu a so ultima innovazione, u Logitech Reach, una webcam articulata pensata per migliurà e riunioni remoti, i tutori in linea è l'esperienze di livestreaming. A cumpagnia pensa à crowdfund a camera attraversu Indiegogo Enterprise per raffinà u disignu è determinà i prezzi.

Mentre a webcam stessu ùn hè micca novu, postu chì hè basatu annantu à a Logitech Streamcam, l'aghjunzione di un bracciu articulatu furnisce una funziunalità mejorata. Questa webcam 1080p, 60fps pò esse rimpiazzata cù un altru Streamcam se necessariu, assicurendu chì l'utilizatori ùn anu micca bisognu di cumprà un dispositivu completamente novu in casu di danni.

Logitech hà realizatu una ricerca di u mercatu è hà truvatu chì a maiò parte di i rispondenti preferiscenu una soluzione all-in-one piuttostu cà solu una muntagna. Dunque, a cumpagnia hà decisu di offre u Reach cum'è un pacchettu cumpletu. Dopu chì a campagna Indiegogo cunclude è e dati sufficienti sò raccolti, Logitech cumminciarà a vendita di u Reach, cù l'opzioni di una basa indipendente o una pinza di scrivania.

Una caratteristica spiccata di u Reach hè a so capacità di panning liscia, chì permette à l'utilizatori di mostrà facilmente l'articuli nantu à a so scrivania trascinendu lisciamente. U capu di produttu di Logitech Gaurav Bradoo hà evidenziatu un anellu apposta nantu à u supportu di a camera chì assicura chì l'imaghjini resta in verticale durante a panoramica. A stabilità è a fluidità di u muvimentu indirizzanu e limitazioni di i monti di webcam articulati esistenti.

Ancu s'è u timing di a liberazione di u Reach pò sembrà un pocu tardu, cunziddi l'alluntanamentu da u travagliu remoto in parechje cumpagnie, offre ancu benefici preziosi per quelli chì cuntinueghjanu à travaglià remotamente o per streamers è vloggers chì cercanu un cuntenutu più dinamicu. Cù a so versatilità, u Reach hà per scopu di rinfurzà l'esperienza interattiva di riunioni in linea è livestreams.

