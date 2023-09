Universal Music Group (UMG), a più grande etichetta musicale di u mondu, hà annunziatu cambiamenti significativi à u sistema di royalties in u so accordu cù u serviziu di streaming francese Deezer. U novu mudellu hà per scopu di svià più soldi di royalties versu artisti prufessiunali è alluntanati da i bots è i soundtracks di rumore biancu chì inundanu e plataforme di streaming. Questa mossa hè vista cum'è un cambiamentu maiò in l'industria di a musica, cù UMG chì guidanu a strada è trascinendu altre etichette è piattaforme maiò in una nova fase di streaming.

U CEO di UMG, Lucian Grainge, crede chì l'attuali accordi di royalties sò obsoleti è chì ogni arregistramentu hè trattatu u listessu, indipendentemente da a so qualità. Stu novu mudellu centratu nantu à l'artista pagherà di più per i canzoni è l'artisti chì l'ascultori cercanu attivamente, dissolvendu cusì l'incentivi finanziarii per a proliferazione di i brani generati da l'IA.

JPMorgan avvisa di un potenziale "futuru AI distopicu" induve e plataforme di streaming puderanu esse inundate di cuntenutu generatu da AI di bassa qualità, allargendu a biblioteca di canzoni da 100 milioni à più di un miliardo in pochi anni. U novu sistema di pagamentu di l'UMG hè previstu di cuntrastà questu fornendu più supportu finanziariu à i musicisti è riducendu l'incentive per i brani generati da AI.

U successu di stu novu mudellu puderia avè un impattu significativu nantu à i rivenuti di UMG, cù JPMorgan aumentendu a so previsione di stock è stima un potenziale aumentu di più di 20% se un futuru AI distopicu si materializza. Deezer pensa à implementà sti novi termini di pagamentu in uttrovi, è UMG persegue affari cù altre piattaforme di streaming.

A dinamica di u putere in l'industria musicale hè apparente, cù a dominanza di UMG evidenti. Altri servizii di streaming si basanu assai nantu à u catalogu di UMG, ricunnoscendu chì senza artisti cum'è Taylor Swift è Drake, e so piattaforme colapsanu. Cù stu vantaghju, l'industria musicale cerca di custruì nantu à i recenti guadagni è contru à a crescita rallentata di u boom di streaming.

Questa mossa versu un mudellu centratu nantu à l'artista riflette l'approcciu proattivu di UMG per affruntà i prublemi esistenziali prima. Cum'è u paisaghju di u streaming evoluzione, UMG hà u scopu di assicurà a so stabilità, pigliandu lezioni da l'era di a pirateria è riparà u tettu mentre u sole brilla sempre.

Fonti: Financial Times, Midia