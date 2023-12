L'umani nantu à u puntu di scuperta a vita oltre a Terra, predice Dava Newman

U scientist è u prufessore d'astronautica Dava Newman predice chì in a prossima dicada, l'omu truvaranu evidenza di a vita passata o presente in altrò in l'universu. Newman, direttore di u Media Lab à l'Istitutu di Tecnulugia di Massachusetts, hà fattu sta prediczione audace durante una recente conferenza à u DeBartolo Center for the Performing Arts. Ella crede chì l'evidenza chì sustene l'esistenza di a vita extraterrestriale hè crescente, è i grandi scuperte sò in l'orizzonte.

Newman enfatiza a necessità di cuntributi di tutte e discipline per preparà per viaghji interplanetari è risolve i prublemi glubale. In a so vista, simu tutti i citadini mundiali è l'astronauti nantu à a "Terra spaziale". A ricerca di Newman in l'ingegneria biomedica aerospaziale si concentra nantu à u rendiment umanu in diversi ambienti di gravità, cumpresu u sviluppu di vestiti spaziali avanzati, sistemi di supportu di vita è prestazioni di astronauti.

In quantu à u futuru di l'esplorazione spaziale, Newman predice chì l'omu diventeranu interplanetari, cù piani di vultà à a luna è, infine, ghjunghje à Mars. Ella crede chì Mars hà un immensu valore scientificu, particularmente in a ricerca di evidenza di a vita passata. Mentre chì i scuperti iniziali ponu involucri forme di vita antiche, Mars mostra tutte e cundizioni chimichi è ambientali necessarii per sustene l'esistenza di a vita.

Newman elogia ancu l'aumentu di i partenariati publicu-privati ​​in l'esplorazione spaziale, citendu l'Axiom Mission 2 cum'è un primu esempiu. Queste cullaburazioni offrenu innovazioni disruptive, chì permettenu un prugressu rapidu à un costu più bassu. Inoltre, Newman hà travagliatu nantu à un disignu di tuta spaziale di "seconda pelle" rivoluzionariu, ligeru è flessibile chì hà da scopu di responsabilizà l'astronauti è di rinfurzà u so rendiment.

Tuttavia, ùn hè micca solu l'esplorazione spaziale chì preoccupa Newman. Hè ugualmente appassiunata di affruntà i prublemi urgenti in a Terra, cum'è u cambiamentu climaticu. Newman mette in risaltu u rolu di i gasi di serra intrappulati in l'accelerazione di u cambiamentu climaticu, chì porta à disastri naturali più frequenti. Tuttavia, ferma ottimistica, enfatizendu chì hè in u nostru putere cum'è individui, cumunità è decisori pulitichi per cambià u nostru cumpurtamentu è mitigà l'effetti di u cambiamentu climaticu.

In un mumentu commovente, Newman sparte a so scuperta nantu à Sister Mary Aquinas Kinskey, una alumna di l'Università di Notre Dame chì diventò pilotu in u 1943 è hà ricevutu un ricunniscenza speciale da l'Associazione di a Forza Aria di i Stati Uniti. Riflettendu nantu à i valori di Notre Dame è a so propria sperienza di apprendimentu, Newman trova ispirazione in i realizazioni di a sorella d'Aquino.

E previsioni è insights di Dava Newman offrenu una visione di u futuru di l'esplorazione spaziale è l'impurtanza di a cullaburazione interdisciplinaria. A so credenza in a scuperta di a vita extraterrestre è u so impegnu à affruntà e sfide glubale mette in risaltu a necessità di l'innuvazione cuntinua, a resistenza, è un sforzu cullettivu versu un futuru più luminoso.