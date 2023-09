Prutezzione di a vostra identità in linea: una guida per a privacy è a sicurità

In l'era digitale d'oghje, hè impurtante per esse cuscenti di l'infurmazioni chì sò accessibili nantu à voi o u vostru zitellu in linea. Una ricerca simplice di u mutore di ricerca pò revelà i dati persunali è ancu i cunti obsoleti chì pudete avè scurdatu. Per salvaguardà a vostra privacy, eccu alcuni passi chì pudete piglià.

Prima, valutà i danni. Aduprate arnesi cum'è "Sò statu inghjustu?" per verificà se a vostra infurmazione persunale hè stata esposta in ogni violazione di dati. Sì, cambiate immediatamente e vostre password. Resettate e vostre credenziali di login in qualsiasi situ web induve avete utilizatu a password compromessa. Questu impedisce l'accessu micca autorizatu à i vostri cunti è aiuta à prutege l'infurmazioni sensibili, cum'è u vostru contu bancariu.

Cunsiderate l'usu di modi di navigazione privati ​​o navigatori focalizzati in a privacy. Mentre a navigazione privata pò sguassà a vostra storia da un dispositivu, ùn oculta micca e vostre attività in linea da i siti web, i fornitori di servizii d'Internet è l'autorità. I navigatori cuncentrati in a privacy cum'è DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser, o Tor offrenu una prutezzione supplementaria minimizendu u seguimentu è u almacenamentu di dati.

Inoltre, verificate e vostre app. Parechje app è estensioni di navigatore recullanu è vendenu i vostri dati à l'annunciatori o à terze parti. Verificate i permessi cuncessi à ogni app nantu à u vostru telefunu è disattiveghjanu ogni accessu eccessivu. Pigliate nota di u seguimentu di u fondu è di e referenze à terze parti, chì ponu indicà i brokers di dati. In listessu modu, sguassate qualsiasi app inutilizate o estensioni di navigatore per minimizzà l'esposizione.

Cunsiderate l'usu di un indirizzu email di burner per l'interazzione in linea, cum'è a firma per i cunti di e social media o shopping online. A creazione di un indirizzu email separatu specificamente per queste interazzione aiuta à prevene u puzzicheghju è minimizza u risicu di l'infurmazioni persunali chì sò ligati à u vostru contu email principale.

Facendu questi passi, pudete megliu prutezzione di a vostra identità in linea è mantene a vostra privacy in un mondu sempre più digitale.

Fonti:

- Articulu "Ricerca sè stessu".

- "Sò statu ingannatu?" basa di dati