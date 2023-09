Migliurà l'Apple Watch per i Runners: Lista di desideri per l'aghjurnamenti futuri

U prossimu avvenimentu di presentazione di hardware di u vaghjimu da Apple, chjamatu "Wonderlust", genera eccitazione trà i dilettanti di a tecnulugia in quantu anticipanu a liberazione di novi dispositi cum'è iPhones, iPads è Apple Watches. Mentre i rumuri circulanu nantu à a pussibuli introduzione di l'Apple Watch 9 è l'aghjurnamenti à l'Apple Watch Ultra, ùn hè micca sicuru se ci saranu miglioramenti significativi à a linea Apple Watch questu annu. L'especulazione suggerisce chì Apple pò fucalizza nantu à tweaks di rendiment minori, mentre si preparanu per a 10a versione assai anticipata di l'Apple Watch in l'annu dopu.

L'iterazione precedente di l'Apple Watch, in particulare l'Apple Watch Ultra, hà purtatu miglioramenti notevuli di u rendiment, cumpresa una durata di a batteria finu à 36 ore, GPS à doppia frequenza per una precisione di tracciamentu rinfurzata, è un buttone laterale supplementu cunnisciutu cum'è "azzione". buttone" per lanciari rapidi di l'app o iniziazione di l'entrenamentu. Tuttavia, ci sò sempre funzioni mancanti nantu à l'Apple Watch chì facenu l'orologi GPS Garmin o Coros più attrattivi per i corridori dedicati.

Una zona chì deve esse migliurà hè a vita di a bateria di l'Apple Watch. Ancu se l'Apple Watch Ultra hà dimustratu u prugressu finu à 36 ore di usu normale, hè pocu in paragunà cù a resistenza di l'orologi GPS Garmin o Coros. Inoltre, a capacità di creà rotte generate da l'utilizatori utilizendu indicazioni turn-by-turn hè assai desiderata per i corridori. Mentre l'Apple Watch incorpora una app Maps, ùn permette micca à l'utilizatori di selezziunà manualmente e so rotte; invece, furnisce solu direzzione puntu à puntu. In paragone, altre marche di watch anu cuminciatu à offre sta funzione, facendu un aghjuntu necessariu à l'ecosistema Apple Watch.

Un altru aspettu chì puderia esse rinfurzatu hè a persunalizazione di schermi di dati in l'Apple Watch. Mentre a capacità di mudificà e metriche esiste, u layout è a dimensione di e linee di dati restanu fissi. Questa limitazione rende difficiule per i corridori cù una vista menu perfetta per leghje i picculi numeri. L'opzione di persunalizà u layout è ingrandà u testu migliurà assai l'esperienza d'utilizatore. Inoltre, a cumpatibilità di l'Apple Watch cù i guanti, in particulare quelli pensati per u clima fretu, hè una funzione chì parechji corridori desideranu. Ancu l'Apple Watch Ultra incorpora un buttone "Azione", chì permette funzioni limitate mentre porta guanti, l'espansione di e so capacità seria apprezzata.

Mentre Apple si prepara per a presentazione di u hardware di u vaghjimu, queste migliure desiderate servenu cum'è una lista di desideri per i corridori chì valutanu l'Apple Watch cum'è un cumpagnu di fitness. Mentre a liberazione di a 10a versione di l'Apple Watch si avvicina à l'orizzonte, l'utilizatori speranu miglioramenti chì rispondenu à i so bisogni specifichi. Se Apple farà queste aghjurnamenti in un futuru vicinu resta da vede, ma a dumanda di un ecosistema Apple Watch più amichevule per i corridori hè evidenti.

