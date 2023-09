Tecno lancia Spark 10 Pro Moon Explorer Edition per celebrà a missione Chandrayan-3 di l'India

Tecno, una famosa marca di smartphone, hà recentemente lanciatu una versione speciale di u so smartphone Spark 10 Pro in India. Chjamatu cum'è "Moon Explorer Edition", stu dispusitivu unicu hè cuncepitu per celebrà a missione Chandrayan-3 Moon di successu in India. Fighjemu un ochju più vicinu à e caratteristiche eccitanti di stu novu smartphone.

Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition presenta un design elegante e moderno. U so fondu di vetru, cù una finitura liscia cum'è sabbia, li dà un aspettu è una sensazione premium. A parte posteriore di u telefunu hè divisa in duie sezioni, cù a parte superiore in biancu è u restu in neru. Ci sò strisce diagonali nantu à a seccione negra, aghjunghjendu un toccu di eleganza à u disignu generale. A cuntrariu di certi altri telefoni, sta edizione ùn hà micca una camera bump chì spunta. Hà una forma quadrata è un scanner di impronte digitali à u latu.

In termini di specificazioni, u Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition vanta un display FHD + di 6.1-inch cù una freccia di rinfrescante liscia di 90Hz. U ritagliu di punch-hole allineatu cintrali ospita una camera frontale di 32MP per catturà selfie stupenti. À a parte posteriore, ci hè un sensor primariu 50MP, accumpagnatu da una lente AI, per catturà l'imaghjini di alta qualità. Sottu u cappucciu, u smartphone hè alimentatu da u robustu Helio G88 SoC, chì furnisce prestazioni putenti. Veni cun 8GB di RAM è 128GB di memoria interna, chì offre una grande capacità di almacenamento. U dispusitivu hà ancu una grande batteria 5,000mAh, chì supporta a carica rapida 18W.

Sè site interessatu in u Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, pudete pre-ordine à partesi da u 7 di settembre di u 2023. A data di liberazione ufficiale hè stabilita per u 15 di settembre di u 2023. U telefuninu hà un prezzu di Rs.11,999, facendu. una opzione attraente per l'amatori di smartphone.

Stu smartphone in edizione speciale da Tecno hè un modu fantasticu per commemorate a missione Luna di successu di l'India. Cù u so design elegante è caratteristiche impressiunanti, prumetti di furnisce una sperienza d'utilizatore piacevule. Sia chì site un fan di l'esplorazione spaziale o simpricimenti bisognu di un novu smartphone, u Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition hè sicuramente da esse cunsideratu.

Fonti:

- [1] Definizioni: Helio G88 SoC si riferisce à u System-on-a-Chip utilizatu in Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition. Hè un putente processore pensatu per smartphones.