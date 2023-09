Dying Light 2 introduce i punti DL in valuta premium per l'acquisti in ghjocu

By

In l'aghjurnamentu più recente di Dying Light 2, a sequenza assai anticipata di u popular ghjocu Dying Light, hè statu introduttu una nova valuta premium in u ghjocu chjamata DL Points. I ghjucatori ponu avà aduprà sti punti per cumprà fasci di pelle senza avè da lascià u ghjocu.

Mentre l'uriginale Dying Light presentava ancu microtransazioni, sò stati realizati attraversu i vetri specifici di i pruprietarii di a piattaforma, cum'è Sony o Valve. Techland, u sviluppatore di Dying Light 2, hà dichjaratu chì l'usu di i Punti DL cum'è a valuta esclusiva per l'acquisti in-game "facilita a nostra vita". Questa mossa elimina ancu a necessità di creà bundle separati per i magazzini di piattaforma.

Attualmente, i ghjucatori anu l'opzione di spende soldi in u mondu reale per acquistà bundle DL Point da e magazzini PlayStation è Xbox. Tuttavia, Techland hà annunziatu chì una volta chì i Punti DL sò cumpletamente implementati, i bundle seranu eliminati da a PlayStation Store.

E dumande sò state suscitate nantu à u timing di sta introduzione di DL Points è l'acquistu recente di a maghjurità di Techland da u giant tecnologicu Tencent. Techland hà clarificatu chì i dui avvenimenti ùn sò micca cunnessi è chì l'implementazione di DL Points hè stata ritardata per u tempu di produzzione necessariu.

Cù DL Points, i ghjucatori anu avà una manera còmuda è perfetta per fà acquisti in u ghjocu senza avè da abbandunà u mondu immersivu di Dying Light 2. Stu novu sistema di valuta premium offre à i ghjucatori l'uppurtunità di acquistà fasci di pelle à un prezzu megliu, rinfurzendu a so sperienza di ghjocu generale.

