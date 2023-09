Evie Networks espande a partenariata cù Dan Murphy per installà più stazioni di ricarica EV

Evie Networks, una cumpagnia specializata in caricatori EV publichi, hà annunziatu una cullaburazione allargata cù Dan Murphy's per installà stazioni di carica supplementari in i so magazzini. Dighjà, cinque stazioni di carica sò state installate in i magazzini di Dan Murphy in tutta l'Australia, cù una sesta stazione prevista per Broadmeadows, Victoria.

Questa cullaburazione hè un passu pusitivu per migliurà l'accessibilità à l'infrastruttura di carica di i veiculi elettrici. Ampliendu a reta di stazioni di ricarica in i magazzini di Dan Murphy, più prupietari di EV anu un accessu convenientu à e strutture di ricarica mentre facenu shopping o facendu commissioni. Hè ancu allineatu cù a crescente dumanda di opzioni di trasportu sustenibili.

Twitter Presumibilmente Shadowbans The New York Times, Un Advertiser Major

In una mossa sorprendente, Twitter, avà cunnisciutu cum'è X, hà dichjaratu chì l'ombra di u New York Times impedisce à l'utilizatori di vede tweets chì liganu à u cuntenutu di u ghjurnale. Questa azione hè particularmente ironica perchè u New York Times hè unu di i principali publicità di X è hà realizatu campagni promozionali per u so situ di sport, The Athletic.

L'ingaghjamentu nantu à i tweets chì liganu à u situ web di u New York Times hè diminuitu significativamente à a fini di lugliu è hà cuntinuatu à calà in tuttu l'aostu. Questa diminuzione hè stata osservata paragunendu l'ingaghjamentu cù tweets da altri servizii di notizia maiò cum'è a BBC, CNN, Politico, u Wall Street Journal è u Washington Post. Duranti u listessu periodu, l'ingaghjamentu cù i posti di sti siti di nutizie cuncurrenti sia s'arrizzò o fermanu coherente.

Meta (antica Facebook) Si dice chì hà sviluppatu un mudellu avanzatu di IA per cumpete cù OpenAI

Meta hè presuntamente custruendu un mudellu AI avanzatu chì hà u scopu di currisponde à l'efficienza di u mudellu di lingua populari di OpenAI, GPT-4. Stu strumentu AI generà testu è analisi destinati à l'imprese. L'ughjettu daretu à questu sforzu hè di cumpete cù l'afflussu di novi mudelli AI chì entranu in u mercatu. Per rializà questu, Meta hè infurmatu chì cerca di acquistà chips Nvidia avanzati.

U mudellu AI sviluppatu da Meta hè previstu per aiutà l'imprese in diversi modi, cumprese a generazione di testu sofisticatu, a realizazione di analisi cumplesse è a produzzione di output supplementari. Offrendu sti servizii, Meta hà intenzione di stabilisce un vantaghju cumpetitivu in u mercatu AI.

L'Archive Internet Appeels Ebook Library Lawsuit Loss

L'Archiviu Internet hà annunziatu a so intenzione di appellu una perdita recente in un casu di copyright in quantu à a so biblioteca di ebook. Dopu un accordu, l'Archiviu hà digià un accessu limitatu à alcuni di i so libri. A decisione originale hà determinatu chì a scansione di i libri di l'Archiviu ùn era micca sottumessu à a lege di u fair use di i Stati Uniti. In cunseguenza, u situ web hà da limità l'accessu publicu à i libri dispunibuli cummerciale protetti da copyright.

A decisione di l'Archiviu Internet di appellu mette in risaltu u so impegnu à priservà l'accessu à a cunniscenza è a literatura, è ancu affruntendu e preoccupazioni suscitate da i titulari di copyright. Stu casu mette in risaltu i sfidi è i dibattiti in corso intornu à e biblioteche digitali è l'usu ghjustu in l'era digitale.

Exoplanet Potenzialmente Abitabile, K2-18b, Identificatu da u Telescopiu Spaziale James Webb

U Telescopiu Spaziale James Webb hà identificatu K2-18b, un exoplaneta chì cuntene u putenziale di abitabilità è a ricerca di vita extraterrestre. Scupertu in u 2015, K2-18b si crede chì hà un oceanu di acqua liquida nantu à a so superficia è pò cuntene metanu, diossidu di carbonu è sulfuru di dimetile. Questu exoplaneta hè significativamente più grande di a Terra, misura 8.6 volte a so dimensione, è presenta una opportunità unica per l'esplorazione scientifica in a nostra galaxia.

Mentre cuntinuemu à scopre exoplaneti cù caratteristiche chì s'assumiglia à u nostru pianeta, a ricerca di a vita oltre a Terra diventa sempre più captivante. K2-18b offre una visione affascinante di a pussibilità di mondi abitabili oltre u nostru sistema solare.

