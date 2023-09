Baldur's Gate 3 riceve un portu PS5 impressiunante, secondu a Digital Foundry

Rilasciatu nantu à PlayStation 5 sta settimana, Baldur's Gate 3 hà ricevutu elogi per u so portu impressiunanti da l'esperti in tecnulugia di Digital Foundry. U sprawling Dungeons & Dragons-themed roll-playing game da Larian Studios si dice chì eseguisce à un livellu equivalente à a versione PC in ultra settings.

Una caratteristica notevole di a versione PS5 hè a capacità di accende o disattivà u modu di prestazione. In i dui modi, u ghjocu mantene una risoluzione di 1440p. U modu di prestazione hà u scopu di una liscia 60 frames per seconda, chì, secondu a Digital Foundry, hè soprattuttu ottenuta. In ogni casu, a cità di Baldur's Gate stessu provoca alcuni prublemi di rendiment, cù una freccia di quadru chì scende sottu à 30fps in certi spazii.

U modu di qualità, invece, chjude a freccia di frame à 30fps. Digital Foundry informa chì chjappà stu mira in modu coerente, eccettu in l'Attu 3 induve a freccia di quadru scende à 20 da a mità à a bassa. Tuttavia, in generale, a versione PS5 furnisce un rendimentu relativamente stabile.

Quandu si tratta di u multiplayer split-screen, ci sò qualchi taglii notevoli in termini di prestazioni. Tuttavia, u ghjocu mantene un 30fps stabile, eccettu in l'Attu 3 induve a freccia di frame cade à u bassu 20s.

Inoltre, mentri Baldur's Gate 3 ùn sustene micca attualmente u crossplay, Larian hà cunfirmatu chì hè nantu à a so strada. U studiu hà travagliatu attivamente per risolve i bug è i prublemi di prestazione da a liberazione di u ghjocu, cù u scopu di permette eventualmente u ghjocu cooperativu in e piattaforme PC è PS5.

In generale, Baldur's Gate 3 hè statu elogiatu cum'è un "mumentu di riferimentu in u generu" da IGN. U ghjocu furnisce una sperienza RPG ricca è tattica cù una storia ben scritta, caratteri cumplessi è scelte significative per i ghjucatori. I pruprietarii di PlayStation 5 ponu accede à una guida completa è altre risorse per rinfurzà a so sperienza di ghjocu.

Fonte: [Fundaria Digitale, IGN]