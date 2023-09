Tailor, un fornitore leader di software ERP senza testa, hà recentemente annunziatu u lanciu beta di u so ultimu plugin, u Tailor ChatGPT Plugin. Sfruttendu a tecnulugia ChatGPT di OpenAI, stu plugin offre una interfaccia di conversazione per interagisce cù e dati in l'applicazioni ospitate nantu à a piattaforma Tailor.

Cù u plugin Tailor ChatGPT, l'utilizatori ponu cuntrullà senza sforzu diverse applicazioni nantu à a piattaforma Tailor utilizendu cumandamenti di lingua naturale. Per esempiu, l'utilizatori ponu facilmente dumandà l'azzioni da u Sistema di Gestione di l'Ordine di Tailor (OMS) semplicemente dichjarà, "Escita a lista di ordini di a settimana passata in forma di tavula" o "Crea un ordine per [nome di u produttu]". Stu approcciu di cunversazione permette un input user-friendly è estrazione di dati da l'OMS.

Unu di i vantaghji chjave di u Tailor ChatGPT Plugin hè a so capacità di eliminà a necessità per l'utilizatori di maestru di l'operazioni di u screnu, riducendu cusì a curva di apprendimentu per l'utilizatori di sistema novi è pocu frequenti. Inoltre, hà u putenziale di eliminà a necessità di una interfaccia gràfica d'utilizatore (GUI) in certi scenarii, risultante in un risparmiu di costu significativu in u disignu è u sviluppu di u sistema.

L'approcciu basatu in dialogu di u Plugin ChatGPT permette à l'utilizatori di persunalizà l'output di dati in ogni layout desideratu, rinfurzendu ancu a cunvenzione di l'utilizatori è a flessibilità di u sistema. Questa concentrazione nantu à e soluzioni amichevuli è flessibili si allinea cù l'impegnu di Tailor Technologies à creà una piattaforma di sistema cummerciale guidata da AI.

Tailor Technologies crede fermamente chì l'IA ghjucà un rolu cruciale in a migliurà l'interfaccia umana-sistema. Integrà a tecnulugia AI cum'è ChatGPT, Tailor hà u scopu di rinfurzà l'esperienza generale di l'utilizatori è di permette à l'utilizatori di interagisce cù u so software ERP in una manera più naturale è intuitiva.

Per sapè di più nantu à u plugin Tailor ChatGPT è altri prudutti innovatori offerti da Tailor Technologies, visitate u so situ ufficiale.

Definizione:

- Software ERP senza testa: software ERP (Pianificazione di risorse di l'impresa) chì si concentra in furnisce funziunalità backend è gestione di dati senza una interfaccia grafica tradiziunale (GUI). Tipicamente furnisce API è plugins per l'integrazione cù diverse applicazioni front-end.

- ChatGPT: U mudellu di lingua di OpenAI chì hè specializatu in a generazione di risposte di testu simili à l'omu basatu nantu à l'input di l'utilizatori.

Fonti: Tailor Technologies (https://www.tailor.tech/)