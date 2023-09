Nintendo Switch 2 Si rumoreghja per un rendimentu migliuratu è tempi di carica ridotti

I rumuri annantu à l'attesu Nintendo Switch 2 cuntinueghjanu à circulà, cù novi dettagli chì spuntanu nantu à e so prestazioni è e caratteristiche. Fonti affidabili anu dichjaratu chì a cunsola avia un sicretu chì mostrava à Gamescom in Aostu, è avà una terza fonte hà corroboratu queste dichjarazioni è aghjunghje infurmazioni supplementari.

Sicondu i rapporti da Eurogamer è VGC, u Switch 2 hè rumore per eseguisce "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" à una freccia di quadru più altu è risuluzione, chì sona promettenti per i fan di u ghjocu populari. Nate The Hate, un insider di Nintendo precedentemente affidabile, hà ancu sustinutu queste dichjarazioni è hà revelatu più dettagli chì hà intesu parlà di a cunsola.

Una mellura notevuli citata da Nate The Hate hè a significativa riduzione di i tempi di carica. Ellu dichjara chì u novu hardware hà permessu tempi di carica quasi istantanei per i ghjochi, in particulare quandu si avvia da u menu principale. Questa hè una mellura maiò cumparatu cù u Switch originale, chì avia tempi di carica di circa 30 seconde.

In termini di prestazioni, Nate The Hate dichjara chì "Breath of the Wild" era in esecuzione à 60 frames per seconda à una risoluzione 4K nantu à u Switch 2. Hà dettu ancu chì a cunsola presenta capacità avanzate di traccia di raggi, simili à ciò chì a PlayStation. 5 è Xbox Series X / S ponu ottene. Tuttavia, clarifica chì a putenza bruta di u Switch 2 hè prevista per esse sottu à quella di a Xbox Series S.

Per cumpensà questu, u Switch 2 pò utilizà una nova tecnulugia chjamata DLSS (deep learning super sampling), chì pò simulà a risoluzione 4K in i dispositi di bassa putenza. Questu puderia furnisce una sperienza visuale paragunabile à u 4K nativu mentre mantene l'efficienza di rendiment.

Mentre ci hè sempre incertezza in quantu à a cumpatibilità inversa di u Switch 2 è e date ufficiali di rivelazione / lanciamentu, Nate The Hate suggerisce chì u prossimu Nintendo Direct sarà in onda in circa trè ghjorni, possibbilmente u 14 di settembre. i ghjovi.

In cunclusione, e funzioni rumore di u Nintendo Switch 2 indicanu un rendimentu migliuratu, tempi di carica ridotti, è l'utilizazione potenziale di a tecnulugia DLSS. I fans aspettanu ansiosi di più aghjurnamenti da Nintendo in quantu à sta cunsola assai attesa.

