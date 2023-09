I Mac M3 di Apple sò ritardati finu à u 2023, secondu l'analista

By

Sicondu l'analista affidabile d'Apple Ming-Chi Kuo, a prima onda di l'attese M3 Macs d'Apple ùn serà micca lanciata finu à u 2023. Kuo, chì spessu riceve informazioni insider da e catene di furnizzioni di fabricazione di Apple, ùn hà micca furnitu dettagli specifichi nantu à u ritardu. Stu cambiamentu di timing riflette a liberazione d'Apple di disinni MacBook Pro è Mac mini basati in M2, chì eranu inizialmente previsti per a fine di u 2022, ma sò stati finalmente lanciati in ghjennaghju 2023.

Mark Gurman di Bloomberg, un'altra fonte prominente d'infurmazioni nantu à i prudutti d'Apple, hà ancu rivedutu e so previsioni in quantu à un potenziale annunziu Mac d'ottobre. Mentre crede chì Apple avarà alcuni prudutti per lancià dopu à settembre, cumpresu un potenziale rinfrescante di l'iPad Air, anticipa chì queste versioni seranu realizate per mezu di comunicati di stampa piuttostu cà video di annunziu preregistrati.

Vale a pena nutà chì l'annunziu di Kuo si riferisce solu à a linea MacBook è micca à altri dispositi in a cartera di Apple. L'iMac si distingue cum'è un dispositivu chì hè longu per un rinfrescante, postu chì ferma l'unicu mudellu Mac senza una variante di u chip M2. Per d 'altra banda, i non-MacBooks cum'è Mac mini, Mac Studio è Mac Pro anu ricivutu aghjurnamenti più recenti cù chips M2.

I chip M3 sò previsti per esse fabbricati cù un novu prucessu 3 nm da Taiwan Semiconductor (TSMC). Stu prucessu permetterà à Apple di rinfurzà u rendiment di chip senza aumentà u cunsumu di energia. A lineup M3 hè prevista di presentà nuclei CPU è GPU addiziunali in paragunà à e versioni M2, è ancu e migliorie architettoniche introdutte da Apple.

Quelli chì attualmente utilizanu Intel Macs chì ponu sentenu lenti o incompatibili cù macOS Sonoma ponu aspittà à a generazione M3 cum'è un aghjurnamentu valevule. I primi aduprati di i primi Mac M1 à a fine di u 2020 puderanu ancu truvà a linea M3 tentativa per un aghjurnamentu.

Ancu s'ellu ùn hè micca sicuru se Apple indirizzerà a so linea Mac durante u so avvenimentu di settembre, furniremu una copertura in diretta di l'annunzii u 12 di settembre à 1:XNUMX ora orientale.

Fonti:

- Ming-Chi Kuo

- Mark Gurman di Bloomberg