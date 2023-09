U Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set hè in vendita

U set Lego di Super Mario 64 Question Mark Block hè un tributu massivu à l'amata video game. Cù 2,064 64 pezzi, stu settore permette à i fan di ricreà ambienti è caratteri di Super Mario XNUMX. E a megliu parte ? Hè attualmente in vendita in Amazon è Target per u prezzu più bassu di sempre.

U prezzu di solitu à $ 199.99, u set Lego di Super Mario 64 Question Mark Block hè avà dispunibule per solu $ 159.99. Stu scontu dà à i fan l'uppurtunità di pussede sta petra di dumanda monolitica à un prezzu più assequible.

Ciò chì distingue stu set di Lego hè e so caratteristiche interattive. U Bloccu d'interrogazione si apre in modu intelligente per revelà rèpliche in miniatura di elementi iconichi di Super Mario 64. King Bob-omb, Big Mr. I, è diversi altri secreti è ova di Pasqua sò tutti inclusi in questu set.

Oltre à esse un diorama, u settore Lego di Bloccu di Question Mark pò ancu esse cumminatu cù u sistema Lego Super Mario per una ghjucabilità supplementaria. È s'è vo avete guardatu i corsi Lego Super Mario Starter cù Mario è Luigi, hè ora di cumprà. Questi set di principianti, di solitu à u prezzu di $ 59.99, sò attualmente scontati à $ 47.99.

Ùn mancate micca l'uppurtunità di pussede stu incredibile set Lego è scopre u mondu di Super Mario 64 in una dimensione tutta nova. Ottene u vostru oghje mentre hè sempre dispunibule à un prezzu scontu.

