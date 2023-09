U CEO di Google Sundar Pichai prevede una cullaburazione cuntinuata cù Nvidia per i prossimi 10 anni

Sundar Pichai, CEO di Google, hà affirmatu chì a longa cullaburazione di Google cù chipmaker Nvidia persisterà per u futuru prevedibile. In una intervista cù Wired, Pichai hà enfatizatu a cullaburazione prufonda di e cumpagnie nantu à diversi prughjetti, cumpresu Android, chì duranu più di una dicada. Pichai hà ancu elogiatu u record eccezziunale di Nvidia in l'innuvazione di l'intelligenza artificiale (AI).

Pichai hà spressu a fiducia in l'allianza cuntinuata cù Nvidia, spieghendu chì l'industria di i semiconduttori necessita una ricerca è investimentu estensiva. Credu fermamente chì, ancu una decina d'avà, Google è Nvidia travaglià inseme. E duie cumpagnie anu annunziatu recentemente una cullaburazione destinata à furnisce à i clienti in nuvola di Google un accessu rinfurzatu à e putenti GPU H100 di Nvidia. Dopu à l'annunziu, u stock di Nvidia hà righjuntu un altu record.

Nvidia hà sperimentatu una crescita significativa per via di l'alta dumanda di e so unità di processazione grafica (GPU) da e cumpagnie di nuvola, l'agenzii di guvernu è e startups chì utilizanu mudelli AI generativi. Questi mudelli sò strumentali in diverse applicazioni, cumprese a tecnulugia ChatGPT di OpenAI. Cume Google cerca di stà in prima linea di l'innuvazione AI, hà introduttu parechje soluzioni AI, cum'è u chatbot Bard, in e so unità di cummerciale.

L'azzioni di Nvidia hà vistu un aumentu notevuli di circa 212% annu finu à a data, è a cumpagnia hà riportatu un radduppiu di i rivenuti trimestrali cumparatu cù l'annu precedente. Inoltre, anticipa chì e vendite in u trimestre attuale salderanu da 170% annu à annu.

A cullaburazione trà Google è Nvidia dimostra u so impegnu cumunu à l'avanzamentu di a tecnulugia AI. Cum'è Pichai hà dichjaratu, l'AI rapprisenta una di e tecnulugia più prufonda chì Google hà da travaglià.

