U Dow Jones Industrial Average cresce cum'è Tesla è Qualcomm Soar

U Dow Jones Industrial Average hà aumentatu da 0.3% o 88 punti, mentre chì u Nasdaq hà aumentatu da 1.2% è l'S&P 500 hà aumentatu da 0.7%. Tesla hà sperimentatu un impulsu significativu, cù u so stock chì cresce più di u 10% dopu chì Morgan Stanley hà aghjurnatu a cumpagnia à u sovrappeso da uguale pesu. L'aghjurnamentu hè stata basatu annantu à l'impattu potenziale di u supercomputer di Tesla, Dojo, chì pò processà e dati da i so veiculi per furmà mudelli AI per vitture autònuma. L'analisti di Morgan Stanley predicanu chì Dojo puderia aghjunghje sin'à $ 500 miliardi à u valore di l'impresa di Tesla inducendu l'adopzione più veloce di "robotaxis" è servizii di rete.

U chipmaker Qualcomm hà ancu fattu bè, videndu un aumentu di 4% in u so prezzu di stock. Questu hè ghjuntu dopu chì hà allargatu u so accordu per furnisce Apple cù modems 5G per i so iPhones à u 2025. U timing di l'accordu hè strategicu, postu chì Apple hè previstu di svelà u novu iPhone 15 in un prossimu avvenimentu di lanciamentu. Wedbush stima chì un quartu di a basa di 1.2 miliardi installata di Apple ùn hà micca aghjurnatu i so iPhones in quattru anni, presentendu una opportunità per Apple di elevà i prezzi per i mudelli iPhone 15 Pro è Max.

Disney è Charter Communications risolviu una disputa nantu à i tariffi di u cable, chì permettenu à i clienti di u cable di Charter à accede di novu à parechji canali di Disney. L'accordu dà ancu à alcuni clienti di Spectrum accessu à app supportate da publicità Disney + è ESPN +. Stu sviluppu pusitivu hà stimulatu u sentimentu di l'investitori in azioni media cum'è Fox Corp Class A, Paramount, è Warner Bros Discovery Inc.

In altre nutizie, JM Smucker hà fattu un accordu per acquistà Hostess Brands per $ 34.25 per parte, valutandu l'ultime à circa $ 5.6 miliardi. Ancu l'azzioni di JM Smucker hè cascata di 6%, Hostess hà vistu un saltu di 19% à un novu altu di 52 settimane. JM Smucker hè ghjuntu vittorioso contr'à a cumpetizione di General Mills in a guerra di offerta per Hostess Brands.

In generale, a borsa hà vistu movimenti pusitivi guidati da l'aghjurnamenti, affari significativi, risolviri disputi è lanciamenti strategichi di prudutti.

Definizione:

– Dow Jones Industrial Average : un indice di borsa chì misura u rendimentu di l'azzioni di 30 grande cumpagnie quotate in borsa in i Stati Uniti.

– S&P 500 : un indice di borsa chì traccia u rendiment di 500 grande cumpagnie quotate in borsa di i Stati Uniti.

- Nasdaq: un indice di borsa chì include circa 3,000 XNUMX azioni cummercializati nantu à u scambiu Nasdaq, chì hè cunnisciutu per e so cumpagnie tecnologiche.

- Tesla: un veiculu elettricu è una cumpagnia di energia pulita.

- Qualcomm Incorporated: una sucietà multinaziunale di semiconductori è apparecchi di telecomunicazione.

- Apple: una sucietà di tecnulugia cunnisciuta per l'elettronica di u cunsumu, u software è i servizii.

- Disney: un cunglomeratu multinaziunale di divertimentu è media.

– Charter Communications : una cumpagnia di telecomunicazioni è mass media.

- JM Smucker: una sucietà alimentaria è di bevande cunnisciuta per e so diverse marche di cunsumatori.

– Hostess Brands: una sucietà chì produce torte di snack è pane.

- General Mills: una sucietà multinaziunale di fabricazione di alimenti.

Fonti:

- Nota di u cliente di Morgan Stanley

- Analisi Wedbush