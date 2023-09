L'azzioni aperte più bassu cum'è Apple Slumps è Intel Outperforms

L'azzioni anu apertu ghjovi dopu à un aghjurnamentu scoraggiante nantu à u mercatu di u travagliu. Apple hà cuntinuatu a so recente decadenza, mentre chì u chipmaker Intel hà allargatu a so serie di vittorie. U Dipartimentu di u travagliu hà dettu chì e richieste iniziali di disoccupazione sò diminuite inaspettatamente a settimana passata, righjunghjendu u livellu più bassu da ferraghju. I rivindicazioni cuntinui anu vistu ancu una calata significativa. Malgradu a nutizia pusitiva nantu à i dichjarazioni di i disoccupati, a Riserva Federale hè prevista di mantene i so tassi d'interessu attuali è di priurità un mercatu di travagliu forte per cumbatte l'inflazione.

L'azzioni AAPL hà diminuitu 2.9% dopu chì i rapporti suggerenu chì a Cina puderia espansione a so pruibizione di iPhones per include cumpagnie statali è agenzie sustinute da u guvernu. C3.ai hà sperimentatu una diminuzione di 12.2% in u valore di l'azzioni dopu à u so rapportu di earnings di u primu trimestre, chì hà revelatu una perdita di 9 centesimi per parte, ma batte l'aspettattivi di rivenuti. L'analista di Wedbush Securities, Daniel Ives, resta ottimista annantu à u potenziale à longu andà di C3.ai in u mercatu di l'intelligenza artificiale.

U Nasdaq Composite hè cascatu da 0.9% à 13,748, a so quarta perdita consecutiva, mentre chì l'S&P 500 hà diminuitu da 0.3% à 4,451. Tuttavia, u Dow Jones Industrial Average hà sappiutu aumentà da 0.2% à 34,500 3.2 grazia à a forza di Intel. L'azzioni di Intel hà aumentatu da XNUMX%, marchendu a so più longa striscia di vincere ogni ghjornu in parechji mesi.

Fonti: [Source1], [Source2]

Definizione:

U mercatu di u travagliu si riferisce à l'offerta di travagliu in l'ecunumia è a dumanda di quellu travagliu da i patroni.

I dichjarazioni iniziali di disoccupazione sò u numeru di persone chì presentanu prestazioni di disoccupazione per a prima volta. I numeri più bassi indicanu un mercatu di travagliu più sanu.

I rivindicazioni cuntinuate sò u numeru di persone chì ricevenu prestazioni di disoccupazione è chì anu digià presentatu una dumanda iniziale.

A Riserva Federale, o a Fed, hè u bancu cintrali di i Stati Uniti è hè rispunsevuli di a pulitica monetaria, cumpresa di stabilisce i tassi d'interessu.

U mercatu di l'intelligenza artificiale (AI) si riferisce à u sviluppu è l'applicazione di sistemi informatici chì ponu esse realizati travaglii chì generalmente necessitanu intelligenza umana.

Fonti: [Source1: Kiplinger], [Source2: Bloomberg]