Steam celebra u 20u anniversariu: da a cuntroversia à a dominazione in l'industria di u ghjocu

Steam, a famosa piattaforma di distribuzione digitale per i video games, celebra u so 20 anniversariu. Lanciatu u 12 di settembre di u 2003, Steam hà inizialmente affruntatu una reazione da i ghjucatori di PC chì l'anu vistu cum'è una minaccia per i navigatori di u servitore multiplayer è i dischi fisici. In ogni casu, a liberazione di Valve di Half-Life 2, chì esigeva Steam per ghjucà, hà dimustratu un successu massivu è hà apertu a strada per a dominazione di Steam in l'industria.

Malgradu u scetticismu iniziale, l'editori di ghjocu anu ricunnisciutu u valore di Steam è a so vasta basa d'utilizatori. Oghje, i grandi editori cum'è EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix, è ancu Blizzard anu abbracciatu Steam cum'è a piattaforma di ghjocu per PC de facto. Ancu Epic Games, cù a so Epic Games Store, hà luttatu per cumpete cù u momentu di Steam, malgradu chì dà milioni di dollari in ghjochi gratuiti.

L'ultimu scopu di Valve cù Steam era di furnisce una piattaforma per qualsiasi sviluppatore di ghjocu per ghjunghje direttamente à i so ghjucatori è custruisce u so publicu. Duranti l'anni, Steam hè diventatu a piattaforma per a scuperta di u ghjocu indie, chì offre un locu còmode per cumprà è ghjucà ghjochi cù vendite custanti è funzioni novi.

Durante a pandemia, a popularità di Steam hè cresciutu, cù 10 milioni di ghjucatori cunnessi simultaneamente in ghjennaghju. Inoltre, l'annunziu recente di Valve di u portatile di ghjocu Steam Deck hà purtatu un novu eccitazione à a piattaforma è hà migliuratu a so interfaccia d'utilizatore.

Mentre Steam celebra u so 20 anniversariu, hè trasfurmatu da un strumentu DRM cuntruversu à una casa di ghjocu amata per milioni di PC gamers. Malgradu i so sfidi iniziali, Steam hè diventatu un simbulu di u fiorente paisaghju di distribuzione digitale in l'industria di i ghjoculi.

Fonte: The Verge di Sean Hollister.