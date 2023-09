I Stati s'appoghjanu nantu à u Programma di Connettività Affordable per Bridge the Digital Divide

I Stati in tutti i Stati Uniti stanu travagliendu per chjude a divisione digitale implementendu piani di equità digitale chì si concentranu nantu à furnisce un accessu à banda larga assequible à tutti i residenti. Unu di l'uttene chjave chì i stati si basanu hè u Programma di Connettività Affordable (ACP), una iniziativa stabilita da a Cummissione Federale di Comunicazioni (FCC) per aiutà e famiglie à pocu redditu à furnisce servizii di banda larga.

A Louisiana guida a strada in l'iscrizzione ACP, cù più di 50 per centu di i residenti eligibili chì participanu à u prugramma. In u so pianu di equità digitale, ConnectLA hà u scopu di aumentà l'iscrizzione ACP à più di 635,000 à cortu termini è 980,000 à longu andà. In listessu modu, Montana vede l'iscrizzione ACP cum'è una strategia cruciale per affruntà a lacuna di l'accessibilità per i so residenti. U prugettu di u Pianu di Opportunità Digitale di u Statu si concentra nantu à l'aumentu di a cuscenza è l'assistenza à e famiglie eligibili in u prucessu di iscrizzione ACP.

Utah, cum'è parechji stati, hà una parte significativa di a so populazione cù un accessu limitatu à un serviziu d'internet assequible. U Utah Broadband Center hà truvatu chì l'ACP hè l'assetu di l'accessibilità più impactante dispunibule per i residenti. Virginia Occidentale è Wyoming ricunnosce ancu l'impurtanza di l'ACP per ottene l'equità digitale. Virginia Occidentale hà u scopu di avè 250,000 famiglie eligibili iscritte in l'ACP per u 2028, mentre chì u Wyoming travaglia per aumentà a participazione di i fornitori di servizii Internet in u prugramma è sensibilizà e famiglie eligibili.

L'ACP attualmente furnisce un accessu à banda larga à prezzi accessibili à più di 20 milioni di famiglie in tuttu u paese. Tuttavia, stimi di a FCC suggerenu chì u finanziamentu per u prugramma puderia finisce in l'annu prossimu. In risposta, a presidente di a FCC Jessica Rosenworcel è 45 Membri di u Cungressu di i dui partiti anu urigatu à a dirigenza per allargà u finanziamentu ACP per assicurà chì milioni di americani ùn perdenu micca l'accessu à a banda larga.

U futuru di l'ACP resta incertu, ma i stati speranu chì i decisori pulitichi indirizzanu u latu di l'accessibilità di a divisione digitale è assicuranu u finanziamentu per u prugramma. Cù l'obiettivu di ottene l'accessu universale à a banda larga è di colma a divisione digitale, i stati cuntanu annantu à l'ACP per rende a banda larga accessibile per i residenti à pocu redditu è ​​li furnisce opportunità per l'educazione, l'assistenza sanitaria è l'impieghi.

Definizione:

- Equità digitale: Assicurendu chì tutte e persone è e cumunità anu e cumpetenze, a tecnulugia è a capacità necessaria per prufittà pienamente di l'ecunumia digitale.

– A divisione digitale : a distanza trà l'individui è e cumunità chì anu accessu è usu di e tecnulugia di l'infurmazione è di a cumunicazione è quelli chì ùn anu micca.

