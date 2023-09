Razorpay acquista BillMe, una startup di fatturazione digitale

Razorpay, una piattaforma fintech di punta, hà acquistatu BillMe, una startup di fattura digitale è impegnu di i clienti. Questa cullaburazione hà per scopu di permette à e imprese di impegnà megliu cù i so cunsumatori finali. U direttore generale è cofundatore di Razorpay, Shashank Kumar, hà manifestatu eccitazione per l'acquisizione, dicendu chì aiuterà e marche di vendita offline à cresce più rapidamente è accede à e soluzioni di pagamentu omnicanale. Questa hè a ottava acquisizione di Razorpay è a so prima da l'acquistu di Ezetap, una cumpagnia di pagamentu digitale end-to-end, in Aostu 2022.

La startup di House of Brands Neso Brands acquisisce una quota di Le Petit Lunetier

Neso Brands, una startup sostenuta da Lenskart, ha acquisito una partecipazione in Le Petit Lunetier, una marca di occhiali omnicanale basata in Parigi. L'investimentu di $ 4 milioni serà utilizatu per espansione a presenza di vendita di Le Petit Lunetier in Europa è presentà a marca à i mercati di Lenskart in Asia è Mediu Oriente. Bjorn Bergstrom è Peyush Bansal, cofundatori di Neso Brands è CEO di Lenskart Group, rispettivamente, si uniranu à u board di Le Petit Lunetier.

1Bridge acquista l'assi tecnichi di eSamudaay

A piattaforma di tecnulugia suciale 1Bridge hà acquistatu l'assi tecnulugichi di eSamudaay, una startup chì crea rete di e-commerce lucali in cità più chjuche. L'obiettivu di sta acquisizione hè di portà i micro-imprenditori rurali nantu à una piattaforma integrata cù Open Network for Digital Commerce (ONDC). Ravinder Singh Mahori, u cofundatore è CTO di eSamudaay, hà fattu a transizione à 1Bridge cum'è u novu CTO. Inoltre, 1Bridge hà ricevutu un finanziamentu equity di Rs 4 crore in una volta di ponte da C4D Partners è altri investitori.

Vertex Ventures raccoglie $ 541 milioni in u Fund V

Vertex Ventures Southeast Asia and India, una sucietà di capitale di venture sustinuta da Temasek, hà riunitu $ 541 milioni in u so quintu fondu. U fondu supera a so dimensione di destinazione di $ 450 milioni è hè 80% più grande di u fondu previ suscitatu in 2019. Vertex Ventures hà avutu esce riescite da cumpagnie cum'è Grab, FirstCry è XpressBees. U novu fondu include una busta di co-investimentu dedicata di $ 50 milioni per partenarii cù u fondu parent in startups guidate da donne.

Kale raccoglie $ 30 milioni per Scale-up Cargo Community Systems

Kale, una piattaforma logistica SaaS globale, hà riunitu $ 30 milioni in a so round di finanziamentu di a Serie B. U finanziamentu serà utilizatu per scala è implementà i Sistemi Comunitarii Cargo di Kale in l'America di u Nordu è l'Europa. A piattaforma hà per scopu di facilità u cummerciu transfrontaliero senza saldatura è senza carta. Prima, Kale hà riunitu un investimentu di Serie A di $ 5 milioni da Inflexor Ventures in 2021.

Brine Fi raccoglie 16.5 milioni di dollari in un finanziamento di serie A

U scambiu di criptu decentralizatu Brine Fi hà riunitu $ 16.5 milioni in a so serie A volta di finanziamentu. U finanziamentu hè statu guidatu da Pantera Capital è include a participazione di Elevation Capital, Starkware, Spartan Group è altri investitori. A piattaforma di ordini di Brine Fi processa volumi mensili di $ 300 milioni è hè classificatu trà i primi 10 DEX in u mondu.

Pee Safe raccoglie $ 3 milioni di finanziamenti

A marca di igiene è benessere Pee Safe hà riunitu $ 3 milioni in una volta di finanziamentu guidata da Natco Pharma è Rainmatter Health. Alkemi Growth Capital hà ancu participatu à a volta. I fondi seranu utilizati per accelerà i sforzi di espansione di a cumpagnia è stabiliscenu cum'è una marca di punta in u settore di u benessere intimu.

Wogom raccoglie 1.9 milioni di dollari in finanziamenti

Wogom, una piattaforma basata in nuvola per l'ecosistema di distribuzione è di vendita, hà cullucatu $ 1.9 milioni in finanziamentu da l'uffizii di famiglia senza divulgazione è l'investitori angeli. U finanziamentu serà utilizatu per l'espansione di u mercatu, l'investimentu in tecnulugia è u sviluppu di i prudutti.

Swiggy lancia l'Accademia di Apprendimentu Digitale per i Partenarii di Restaurant

A piattaforma di consegna di cibo in linea Swiggy hà lanciatu una accademia di apprendimentu digitale chjamata Learning Station. Integrata in l'app di partner Swiggy, Learning Station offre una varietà di corsi adattati per sustene i partenarii di ristorante in u so viaghju di crescita. U cuntenutu fucalizza nantu à l'utilizazione di strumenti tecnulugichi, sfruttendu e dati per a crescita di l'impresa, è maestru di diversi aspetti di l'operazioni di u ristorante.

Qure.ai riceve l'autorizzazione da FDA per una soluzione di radiografia toracica attivata da IA

Qure.ai, una cumpagnia di AI di a salute, hà ricevutu l'autorizazione di a FDA per a so suluzione di raghji X di pettu attivata da AI, qXR. A suluzione pò avà trià u pneumotorax è l'effusion pleurale, chì sò risultati critichi in sala d'urgenza è unità di terapia intensiva. L'autorizazione di a FDA si aghjunghje à a cartera esistenti di Qure.ai di prudutti approvati da a FDA.

